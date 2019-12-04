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影／遠東全家福南門市場、北投富邦寢具送暖 展售搶優惠

2019-12-04 20:05聯合報 記者鄭國樑／即時報導

遠東全家福旗下全系列品牌即日起於台北市羅斯福路一段（近原南門市場）、北投富邦大樓對面舉辦年終出清展售會，現場推出全系列旗下品牌服飾、寢具、襯衫等眾多商品全部直營，以最優惠的價格回饋消費者。

遠東全家福內壢廠這一波特賣逢天冷，男女無縫貼合輕量羽絨外套全面換季搶購，現場「買一送一」優惠搶購價1200元；運動休閒外套展售價780元，運動休閒長褲也680元，還有男女數位印花機能外套，有防風防潑水的功能性且具保暖性，優惠價1280元。

紳士休閒POLO短衫，採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，兩件組合價1500元，上班族必購的易整燙襯衫展售價一件399元起，男女數位印花機能外套，休閒機能防風保暖外套，有多種款式、顏色可供挑選，全面出清價790元。

冬季最熱銷商品主推男女輕暖發熱衣，買二送一，限量搶購只賣600元。四季皆宜的蜂巢結構男性三角、平口褲，具有快乾、快吸、快散、快透四大特性，且有抑菌效果，獨家優惠任選四件合購價500元。

寢飾熱銷商品主打法國百分百純羊毛冬被，優惠價2000元限量60件；品牌專櫃推出百分百精梳棉雙人兩用被套床包四件組，超值優惠價2000元，舒眠竹炭枕搶購價199元。

寒冬送暖搶優惠活動例假日照常營業，單筆消費金額滿1000元加價200元可購得冬季毛襪兩雙，現場提供刷卡服務，民眾可先電話洽詢。

兩場營業時間都是上午11點至晚上9點，南門市場即日起至12月24日，地址台北市羅斯福路一段20-1號1樓(近南門市場旁) 電話0915188900黃小姐。

北投富邦至明年元月2日，地址台北市北投區公館路433號 (富邦大樓對面) 電話0918769045楊先生。

年終出清展售會，現場推出全系列旗下品牌服飾、寢具、襯衫等眾多商品全部直營，以最優...
年終出清展售會，現場推出全系列旗下品牌服飾、寢具、襯衫等眾多商品全部直營，以最優惠的價格回饋消費者。圖／遠東全家福內壢廠提供
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遠東全家福旗下全系列品牌即日起於台北市南門市場、北投富邦旁舉辦年終出清展售會。圖...
遠東全家福旗下全系列品牌即日起於台北市南門市場、北投富邦旁舉辦年終出清展售會。圖／遠東全家福內壢廠提供
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這一波特賣逢天冷，男女無縫貼合輕量等羽絨外套全面換季搶購，現場「買一送一」優惠搶...
這一波特賣逢天冷，男女無縫貼合輕量等羽絨外套全面換季搶購，現場「買一送一」優惠搶購價。圖／遠東全家福內壢廠提供
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北投北市品牌

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