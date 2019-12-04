北市府：內湖五期271戶違規 將派員會勘

台北市內湖五期部分土地屬工商特定專用區，北市府發現432戶繳納自住用稅率，認定疑違規當住宅使用。都市發展局今天表示，經統計仍有271戶違規，下週將派員會勘。

內湖五期違規宅狀況長年未解，依北市府資料，內湖五期重劃區鄰近內湖科技園區，採住、商分離，民國90年公告定位屬台北科技走廊產業軸帶核心；而明美公園東側土地使用分區屬工商特定專用區，都市計畫法規定不可當住宅使用，當地目前有多棟大樓；公園西側為住宅區。

北市府透過稅籍資料發現，明美公園以東的住戶繳納1.2%自住用房屋稅率，不符規定；都發局今年3月寄告知單，規勸違規戶改成非自住用稅率。

都發局今天發新聞稿表示，位於內湖五期內的明美公園東側為特定專用區，非工業區，依規定不允許作獨立、雙併及多戶住宅使用。

都發局指出，為改善內湖五期違規戶，從3月起至4月陸續寄告知單，通知所有權人不可當住宅使用規定，並聯繫稅捐稽徵處及戶政單位確認相關資料；10月底寄行政指導函給違規的432戶，呼籲一個月內申請商業登記，並改為非自住用稅率

都發局表示，統計至昨天止，仍有271戶違規，12月9日、10日將派員會勘確認住戶實際使用狀況，若所有權人無法配合，會通知陳述意見，逾期未陳述或無理由，會依都市計畫法第79條規定，開罰所有權人、使用人或管理人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並勒令拆除、改建或恢復原狀。

都發局呼籲所有權人應依規定申請改變住宅用途及稅率，以免違規遭罰。