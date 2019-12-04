KPMG慈善月 260台電腦送暖偏鄉

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（4）日舉辦慈善月捐贈活動，吸引22家企業客戶響應，慷慨捐贈共260台電腦，。除進行電腦捐贈活動外，更號召同仁化身聖誕天使，認購7所台灣偏遠小學超過600件運動球鞋、外套與後背包，作為小朋友的聖誕禮物。

安侯建業主席于紀隆表示，KPMG慈善月活動已舉辦第14年，感謝企業的愛心接力，使得活動長年延續，幫助偏鄉地區的居民學習不間斷。今年主題是「擁抱希望、夢想起飛」，主辦單位特別在現場成列了許多紙飛機，希望透過紙飛機傳遞孩子們的夢想能夠飛得更高更遠。

安侯建業表示，除了電腦捐贈外，同仁也自發性認購運動球鞋、外套送至偏遠小學。今年更是再次送愛至7所偏鄉小學，而許多運動用品客戶及合作廠商，包括亞瑟士、美津濃、享通運動用品、台灣紐巴倫及必爾斯藍基及其經銷商微笑運動用品等，共6家企業都一起共襄盛舉。