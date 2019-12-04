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KPMG慈善月 260台電腦送暖偏鄉

2019-12-04 18:57經濟日報 記者程士華／台北即時報導

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（4）日舉辦慈善月捐贈活動，吸引22家企業客戶響應，慷慨捐贈共260台電腦，。除進行電腦捐贈活動外，更號召同仁化身聖誕天使，認購7所台灣偏遠小學超過600件運動球鞋、外套與後背包，作為小朋友的聖誕禮物。

安侯建業主席于紀隆表示，KPMG慈善月活動已舉辦第14年，感謝企業的愛心接力，使得活動長年延續，幫助偏鄉地區的居民學習不間斷。今年主題是「擁抱希望、夢想起飛」，主辦單位特別在現場成列了許多紙飛機，希望透過紙飛機傳遞孩子們的夢想能夠飛得更高更遠。

安侯建業表示，除了電腦捐贈外，同仁也自發性認購運動球鞋、外套送至偏遠小學。今年更是再次送愛至7所偏鄉小學，而許多運動用品客戶及合作廠商，包括亞瑟士、美津濃、享通運動用品、台灣紐巴倫及必爾斯藍基及其經銷商微笑運動用品等，共6家企業都一起共襄盛舉。

安侯建業表示，電腦捐贈的部分，此次活動也吸引士林開發、大塚資訊、仁寶電腦、禾伸堂、安倉營造、竹城建設、坤宏、宜欣實業、岳豐科技、東和鋼鐵、金益鼎企業、王永慶基金會、新至陞科技、瑞助營造、瑞昱半導體及瑞瓏企業等，共16家企業客戶響應參與，共送出260台電腦。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所聯合22家企業舉辦「擁抱希望、夢想起飛」捐贈活動...
KPMG安侯建業聯合會計師事務所聯合22家企業舉辦「擁抱希望、夢想起飛」捐贈活動。圖/KPMG安侯建業聯合會計師事務所提供
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台電偏鄉夢想

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