三重水溝浮油惡臭 民代批台電管線擋水

三重區六張街3至23號兩側的排水溝，長期以來水流被台電管線阻擋，淤積嚴重、臭氣熏天，市議員李翁月娥要台電負起責任。 圖／全聯有線電視提供 分享 facebook 打開水溝蓋，裡面竟然全是靜止不動的地溝油，難聞的氣味讓人相當噁心！新北市三重區六張街3至23號兩側的排水溝，長期以來水流被台電管線阻擋，加上店家排放廢油，導致淤積嚴重、臭氣熏天，市議員李翁月娥更要台電負起責任。

三重區三安里里長蔡政宗指出，這裡的水溝很淺，而且台電的電纜線穿越影響水流，之前還勉強過得去，但捷運開通後，許多小吃業者排放油膩廢水，以致完全阻礙水流。

目前正忙於立委選戰的新北市議員李翁月娥接獲里長陳情，召集相關單位會勘，要求台電及各管線單位都要負起責任，把問題的癥結點找出來，並重新開挖施作新的排水溝。

李翁月娥表示，5大管線單位及相關局處都要來，大家把問題找出來，不要讓市民過這種苦日子，三重人口40萬，也是首都的重要城市，里長反映3、4個月都沒做，這樣對嗎？電費台電說漲就漲，管線阻擋水流有不改善的理由嗎？

台電台北西區營業處工程員陳炳璋表示，建築線以外的部份，都屬台電改善的範圍，管線穿越水溝的部分，我們會改到水溝的下方或底部。

新北市養工處工程員林宗翰指出，台電等管線單位如果把管線調下去後，我們馬上就可以重做水溝，這樣應該可以解決這邊的問題。

另外，針對店家任意排放廢油，導致水溝淤積髒臭的問題，李翁月娥也表示，後續將請環保局介入調查，並輔導店家進行改善，還給居民乾淨的生活環境。