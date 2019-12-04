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三芝缺敬老眼鏡行 公會來配鏡長輩排隊

2019-12-04 18:28觀天下 記者廖品涵／三芝報導

三芝區卻沒有配合的敬老眼鏡行，因此市議員鄭宇恩邀請新北市驗光生公會來區公所五樓為...
三芝區卻沒有配合的敬老眼鏡行，因此市議員鄭宇恩邀請新北市驗光生公會來區公所五樓為長輩驗光配鏡。 圖／紅樹林有線電視提供
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為讓長輩看近、看遠都清楚，新北市府與新北市鐘錶眼鏡、驗光等公會合作為長輩配老花眼鏡，但在三芝區卻沒有配合的敬老眼鏡行，因此市議員鄭宇恩今(4)日邀請新北市驗光生公會來區公所五樓為長輩驗光配鏡，一早就可以看見長桌上滿滿的用健保卡排隊的盛況。

新北市驗光生公會理事長邱建誠表示，聽聞三芝區沒有配合的敬老眼鏡行就決定一定要過來服務，要將這段沒有敬老眼鏡行的空洞填補，而表定9點半到中午12點的配鏡行程，因為滿滿的長輩配鏡等候，公會也承諾一定會幫大家都服務完，絕對不讓長輩白跑一趟。

配鏡的現場第一號是高齡96歲的阿嬤，因為平日裡要穿針引線做些縫縫補補的家事，需要看近看得清楚也來配老花眼鏡，而預計這一個場次要配出200副眼鏡，一早開始報名排隊時就超出兩百位，可見三芝區長輩對於老花眼鏡的需求相當迫切。

市議員鄭宇恩表示，因為三芝一直都沒有市府配合可以為老人家配發老花眼鏡的敬老眼鏡行，才想著來三芝辦一場下鄉配鏡的服務，沒想到配鏡現場滿滿人潮可以說是相當踴躍，也期待透過公會下鄉配鏡可以省去長輩舟車勞頓，更希望市府可以正視偏鄉長輩的配鏡需求。

此外透過新北市驗光生公會的下鄉服務，有視力疑問的老人家也可以就近諮詢，透過驗光師的檢測與建議，初步的為長輩看看是否可能有其他的眼疾，進而提醒長輩要去大醫院諮詢就醫，希望能夠為三芝的老人家照顧好眼睛的保健，看遠看近都可以好清晰。

老花健保卡

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