親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

傳「泰簽取消財力證明」？ 外交部：目前沒有任何更動

總統政見發表會敲定日期 12月18日蔡韓宋正面對決

北市府：中山區條通違規酒店 年底前未改善重懲

2019-12-04 17:19中央社 台北4日電

北市中山區條通地區酒店、酒吧聚集，部分業者違規經營，北市府提繳回饋金改善，成效不佳。建管處今天表示，26間違規業者在12月底前應繳納回饋金或停業改善，否則予以重懲。

北市林森北路及南京東路一段附近條通地區飲酒店、酒吧林立，北市府民國84年檢討中山區都市計畫時，把條通地區附近的住宅區變更成可開設酒店、酒吧商業區，並要求建物所有權人繳高額回饋金、變更使用執照才准合法經營，但回饋金過高等因素，致成效不佳。

北市建築管理工程處長張明森今天說，為協助條通業者改善，今年10月25日公告修正商特區回饋金計算公式，以條通區為例，回饋金平均每坪約新台幣3萬6000元，修正後降為1萬5000元。

他指出，修正「台北市一定規模以下建築物免辦理變更使用執照管理辦法」，放寬200平方公尺以下約60坪的飲酒店不用申請變更使用執照，簡化申辦程序。

建管處統計至今天止，條通地區飲酒店、酒吧有48間，包含22間不用申請變更使用執照的合法業者、26間違規業者。違規業者有22間須繳回饋金、4間因面積超過60坪需變更使用執照。

張明森說，26間違規業者在12月底前應繳回饋金或停業，若未改善，依都市計畫法或建築法，開罰6萬元至30萬元，並斷水斷電，初步估算，罰鍰總金額約700萬元。

當地商圈業者代表指出，北市府雖調降回饋金，但仍是業者的經濟負擔，市府若想振興商圈，應讓業者就地合法，且繳回饋金才算合法，只是一種變相的政策，建議市府調整相關稅率協助業者。

北市建築都市計畫

延伸閱讀

殺7人女魔逃亡廈門 化身酒吧「雪梨女神」

中山區條通違規酒店 年底前未改善北市府將開鍘

健身房新分店偷跑 北市府現勘罰12萬

北市違建處理委會 明年二月運作

相關新聞

新店央北青年社會住宅將招租 明年1月3日登記截止

2019-12-04 15:49

悠遊卡、WeMo首度合作 購1280元月票可獲50元騎乘金

2019-12-04 15:38

新北號誌小綠人「不跑了」 試辦改「閃燈」防跌倒

2019-12-04 14:42

台北雙子星開發案 藍天專案公司通過經濟部核定

2019-12-04 14:32

官員公園種樹署名挨批 北市公園處：民眾種樹也有

2019-12-04 14:25

新北市兒童發展追蹤 今年確診4964名異常、完成率達99%

2019-12-04 14:23

北捷「聖誕紅」妝點 西門、市府站加售每日限量花卉

2019-12-04 13:40

飛龍穿雲氣勢滂礡 板橋延義宮驚現13公尺巨幅浮雕

2019-12-04 13:26

禽流感嚴重 侯友宜要求新北留意防疫

2019-12-04 12:15

新北三重果菜市場重建 侯友宜提易地重建可能性

2019-12-04 12:10

老闆不捨30年水族館關門 「保證教到會」等有緣人頂讓

2019-12-04 10:52

北海岸健行、溫泉、美食夯 日本業者來踩青春山海線

2019-12-04 10:39

大安森林公園種樹署名挨批 北市公園處：種樹民眾也有

2019-12-04 09:58

新北耶誕市集6日登場 天天推好禮

2019-12-04 00:20

有線電視亂象 北市要設法管了

2019-12-04 00:11

嬤罹癌病倒 孫女淚畫「彈鋼琴」祈禱

2019-12-04 00:09

健身房新分店偷跑 北市府現勘罰12萬

2019-12-04 00:07

除水患 鶯歌東門溪拆阻水建物

2019-12-03 23:55

台北2021跨年晚會 禁陸企、廣告

2019-12-03 23:42

北市違建處理委會 明年二月運作

2019-12-03 23:38

環狀線年底通車恐有變數 新北捷運局：持續努力

2019-12-03 22:02

新店永安里共餐獲肯定 在地企業捐加菜金

2019-12-03 20:28

瑞芳上天里路面獲改善 行走騎車更安心

2019-12-03 20:28

台日交流 淡水公所助推廣若狹灣觀光

2019-12-03 20:27

紅樹林星光電影院好熱鬧 500人歡度假期

2019-12-03 20:27

寒流來送物資 瑞芳志工探訪獨居老人

2019-12-03 20:26

林國春批對新北差別待遇 民進黨反嗆：用假資料騙選民

2019-12-03 18:17

2021跨年「禁陸資」 北市編6000萬預算限制廣告

2019-12-03 17:32

影／防搶演練歹徒長太凶 民眾嚇傻報警：警匪對峙！

2019-12-03 17:15

北海岸金山三芝限定 圖書館變電影院5人可「包廳」

2019-12-03 16:54

北市准大巨蛋室內退縮106坪 議員批逃生空間太少

2019-12-03 16:47

影／新莊警防搶演練太逼真 民眾驚嘆以為真搶案

2019-12-03 16:44

65歲模範嬤罹肺癌病倒 孫女淚畫「彈鋼琴」祈康復

2019-12-03 16:24

嗆柯文哲不尊重議會 洪健益痛罵：看了就討厭

2019-12-03 15:46

全台唯一 新北成「脫煤者聯盟」會員

2019-12-03 15:23

與英、加等國攜手對抗氣候變遷 新北正式加入「脫煤者聯盟」

2019-12-03 14:39

北農全面推動實名制 農民未加入禁入場

2019-12-03 14:00

踢爆未查驗就偷跑營運 王世堅罵「World Gym成了細菌」

2019-12-03 13:06
看更多

熱門文章

環狀線年底通車恐有變數 新北捷運局：持續努力

2019-12-03 22:02

桃園八德區立游泳池流標12次 年底前將夷為平地

2019-12-03 20:06

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35

全台最美十大景觀公路 西濱白沙屯奪冠

2019-12-03 21:13

防超速釀禍 屏東增設6支測桿在這幾處

2019-12-03 20:07

中捷虧8.9億人事費占六成 中市議員憂不堪虧損

2019-12-03 21:14

老闆不捨30年水族館關門 「保證教到會」等有緣人頂讓

2019-12-04 10:52

台中舊城區耶誕點燈 迪士尼卡通亮起來

2019-12-03 19:24

大安森林公園種樹署名挨批 北市公園處：種樹民眾也有

2019-12-04 09:58

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬

2019-12-04 16:04

曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

2019-12-04 16:07

堊地生機！全國唯一現地化石園區夯 左鎮農民市集開賣

2019-12-04 08:11

高雄岡山等6區1萬2千戶 5日停水10小時

2019-12-04 09:09

遭酸「窮到用貨櫃蓋轉運站」 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 16:03

有線電視亂象 北市要設法管了

2019-12-04 00:11

紙箱蓋滿包全身仍冷 基隆市府夜訪街友送睡袋暖起來

2019-12-04 09:37

寒流來分享小夜燈暖寒意 林右昌：啟動街友低溫關懷

2019-12-03 21:15

山原立委屏東交戰 綠請潘孟安吸票藍有大老護盤

2019-12-03 22:28

新北號誌小綠人「不跑了」 試辦改「閃燈」防跌倒

2019-12-04 14:42

溜小孩新去處！ 台南推出兒童道路模擬駕駛體驗

2019-12-04 10:39

嘉義太保三寶銷世界 推手是她

2019-12-03 23:59

雲林同婚布條惹議 藍綠互槓

2019-12-03 23:58

健身房新分店偷跑 北市府現勘罰12萬

2019-12-04 00:07

民進黨若續執政 屏縣長潘孟安說未來最想做這個

2019-12-04 12:58

遏止有線電視亂象 北市府將訂自治法規

2019-12-03 18:30

故宮南院對面長榮文苑酒店 試營運餐飲住宿優惠

2019-12-04 12:45

助金門家扶中心建館 陳向鑫3代同堂捐10萬行善

2019-12-04 15:38

北海岸健行、溫泉、美食夯 日本業者來踩青春山海線

2019-12-04 10:39

影／池上老農日本稻米獲金賞獎 稻米伯：謝天謝地

2019-12-03 20:05

柳營奇美用音樂療癒人心 萬芳林志炫許富凱來相挺

2019-12-03 20:06

影／基隆砍1700萬公車補貼挨批 議員：東牆破了該挖西牆補？

2019-12-04 14:48

警分局長傳生日祝賀簡訊 員警驚喜：我都忘了自己生日

2019-12-04 11:55

彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變待追蹤

2019-12-04 14:31

妮娜巧克力世界大賽奪金 林明溱頒獎表揚肯定

2019-12-03 21:15

桃市府平均地權基金被刪90億 綠營拚「敗部復活」

2019-12-03 23:12

台北雙子星開發案 藍天專案公司通過經濟部核定

2019-12-04 14:32

北市違建處理委會 明年二月運作

2019-12-03 23:38

單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊

2019-12-04 15:46

烏山頭水庫設光電板 沒環評遭民眾抗議

2019-12-03 23:38

台酒砸10億 南投酒廠打造威士忌城堡

2019-12-03 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top