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新北13清潔隊員拾金不昧 累計76萬獲表揚

2019-12-04 16:00聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

環保局副局長程大維今天頒獎狀表揚13名拾金不昧及替民眾協尋失物的績優清潔隊員，今年迄今共尋獲價值76萬元戒指、耳環等金飾，。

蘆州區清潔隊員徐藝力今年6月初清掃道路時拾獲皮包，查看包內有大量現金、支票，加起來約有16萬，馬上送交警察機關處理。

中和區清潔隊員蔡建福及李明紘10月初清運大型家具，在民眾丟棄的床櫃內拾獲小布袋，袋內有33萬200元、美金4800元、耳環2個及戒指3枚，也送往派出所招領。

環保局表示，發現遺失物後須報警並通報政風室備案，政風室統計今年通報12件。

新北市環保局副局長程大維今天表揚13名拾金不昧及協尋失物績優清潔隊員。圖／新北市...
新北市環保局副局長程大維今天表揚13名拾金不昧及協尋失物績優清潔隊員。圖／新北市環保局提供
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清潔隊員警察

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