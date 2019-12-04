新北13清潔隊員拾金不昧 累計76萬獲表揚

環保局副局長程大維今天頒獎狀表揚13名拾金不昧及替民眾協尋失物的績優清潔隊員，今年迄今共尋獲價值76萬元戒指、耳環等金飾，。

蘆州區清潔隊員徐藝力今年6月初清掃道路時拾獲皮包，查看包內有大量現金、支票，加起來約有16萬，馬上送交警察機關處理。

中和區清潔隊員蔡建福及李明紘10月初清運大型家具，在民眾丟棄的床櫃內拾獲小布袋，袋內有33萬200元、美金4800元、耳環2個及戒指3枚，也送往派出所招領。