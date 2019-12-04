新店央北青年社會住宅將招租 明年1月3日登記截止

新店央北青年社會住宅鄰近捷運環狀線十四張站，交通便捷、未來交通機能便利，且附近有國小、醫院、文教等設施，鄰近河濱公園及陽光運動公園，生活便利且景觀資源豐富。圖／新北市城鄉局提供 分享 facebook 新北市新店央北青年社會住宅將在12月9日受理登記，新北市城鄉局表示，此次招租926戶，受理時間到明年1月3日截止，租金7400元起，有需要的民眾把握時間提出申請。

新北市城鄉局局長黃一平表示，新店央北青年社會住宅鄰近捷運環狀線十四張站，交通便捷、未來交通機能便利，且附近有國小、醫院、文教等設施，鄰近河濱公園及陽光運動公園，生活便利且景觀資源豐富。全基地共1070戶，部分保留作兒少照顧處所、婦女自立宿舍、跨世代青銀共居等使用。

黃一平表示，此次共招租926戶，其中套房691戶、2房型186戶、3房型49戶。弱勢優先戶套房7400元起，2房型1萬900元起，3房型1萬4700元起，均低於市場行情64折以下；另一般戶也都低於市場行情8折以下，租金均包含管理費，並提供床架、衣櫃、廚具等設備，不用再擔心額外加價。