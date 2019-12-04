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新店央北青年社會住宅將招租 明年1月3日登記截止

2019-12-04 15:49聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新店央北青年社會住宅鄰近捷運環狀線十四張站，交通便捷、未來交通機能便利，且附近有...
新店央北青年社會住宅鄰近捷運環狀線十四張站，交通便捷、未來交通機能便利，且附近有國小、醫院、文教等設施，鄰近河濱公園及陽光運動公園，生活便利且景觀資源豐富。圖／新北市城鄉局提供
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新北市新店央北青年社會住宅將在12月9日受理登記，新北市城鄉局表示，此次招租926戶，受理時間到明年1月3日截止，租金7400元起，有需要的民眾把握時間提出申請。

新北市城鄉局局長黃一平表示，新店央北青年社會住宅鄰近捷運環狀線十四張站，交通便捷、未來交通機能便利，且附近有國小、醫院、文教等設施，鄰近河濱公園及陽光運動公園，生活便利且景觀資源豐富。全基地共1070戶，部分保留作兒少照顧處所、婦女自立宿舍、跨世代青銀共居等使用。

黃一平表示，此次共招租926戶，其中套房691戶、2房型186戶、3房型49戶。弱勢優先戶套房7400元起，2房型1萬900元起，3房型1萬4700元起，均低於市場行情64折以下；另一般戶也都低於市場行情8折以下，租金均包含管理費，並提供床架、衣櫃、廚具等設備，不用再擔心額外加價。

城鄉局也提醒，民眾在12月受理期間，相關申請表單可就近到各區公所免費索取或至新北市城鄉局網站下載，填妥後送至各區公所或新北市政府大樓一樓受理服務櫃檯，也可採郵寄或線上方式申辦。受理時間周一至周五每日從上午9點至12點、下午13點30分至17點30分，送件的先後順序不會影響審查結果，民眾可避開第一周之尖峰時段，減少等候時間。如對於申請青年住宅有任何問題，可直接撥打電話(02)2960-3456分機7274、7277洽詢。

新北市新店央北青年社會住宅將在12月9日受理登記，此次共招租926戶。圖／新北市...
新北市新店央北青年社會住宅將在12月9日受理登記，此次共招租926戶。圖／新北市城鄉局提供
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新北市新店央北青年社會住宅將在12月9日受理登記，新北市城鄉局表示，此次招租92...
新北市新店央北青年社會住宅將在12月9日受理登記，新北市城鄉局表示，此次招租926戶，受理時間到明年1月3日截止。圖／新北市城鄉局提供
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青年住宅社會住宅

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