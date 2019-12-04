悠遊卡、WeMo首度合作 購1280元月票可獲50元騎乘金

悠遊卡公司與共享機車WeMo Scooter首度攜手合作，今宣布即日起至明年6月30日，凡是購買1280元月票的持卡人，每月可領取WeMo新台幣50元起的騎乘金，享受騎乘至少20分鐘的免費服務，預計將有28萬名雙北居民受惠。

WeMo Scooter此次與悠遊卡合作，是國內第一個與悠遊卡結合的共享智慧交通服務，購買1280元月票的持卡人只要在WeMo Scooter的App輸入卡號，即可獲得50元起的騎乘金，且不限新舊用戶，每月輸入即可免費享受至少20分鐘的優惠騎乘。

悠遊卡公司表示，他們致力於打造交通動線生態圈，除提供雙北大眾運輸外，也看重智慧共享機車的便利性，在納入共享機車服務轉乘優惠後，消費者可使用公共運輸，再利用24小時的WeMo Scooter，補足大眾運輸非營運時間的通勤空缺，打造更便利與便捷的城市交通服務。

WeMo Scooter透過交通大數據資料發現，租還熱點主要集中在捷運站沿線，大眾運輸周邊的租車密度更是其他區域2倍，為銜接大眾運輸第一與最後一哩路運具高度連結，WeMo Scooter24小時隨租隨還、手機App智慧便利操作、方便停車等特色，已成為雙北區域新交通選擇之一。

●活動詳情如下：

雙北公共運輸定期票（1280元月票）X共享智慧機車WeMo Scooter服務

1.1280元月票持卡人於WeMo Scooter App內「輸入優惠」頁面輸入「悠遊卡月票的專屬卡號」

2.兌換成功，App立即領取50元起WeMo Scooter騎乘金

3.每購買1280元月票即可領取一次