「膠彩畫」顏料是純天然！ 牡蠣殼風化磨成白色粉

「膠彩畫」顧名思義就是利用膠水和顏料混合，繪製而成的畫作，最特別的是畫作使用的材料皆是天然物質，膠水也不是普通市面上的化學膠水，而是經由動物骨質内含的膠質提煉而成的魚膠、牛膠和鹿膠等，由於歷史因素膠彩畫曾被打壓，加上天然作畫材料取得不易，才不被世人熟知，不過膠彩畫其中富有許多奧妙之處。

致力推動膠彩畫的台灣綠水畫會理事長范素鑾表示，膠彩畫發展至今已有幾千年時間，從遠古壁畫開始，唐宋時朝更東傳日本，深受日本人喜愛，最後從日本發揚光大後再傳回台灣，因此台灣有不少位前輩畫家皆使用膠彩作畫，不過後來台灣被日本統治，政府後來實施去日本化政策，膠彩畫因與日本有關，受到政治歷史影響而遭打壓，直到近年才開始撥雲見日。

范素鑾說，膠彩畫的材料使用天然材質，過去皆從日本進口，直到近年由台灣膠彩推手李錦財自行研發顏料、授課後，膠彩又開始再藝術界活絡起來，談及膠彩畫的顏料是如何製作？范素鑾表示，「膠」是以動物骨質内含的膠質提煉而成，以鹿膠為主，「彩」則是取自大地礦石和具有土質性素材磨製而成。