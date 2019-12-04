親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

泰簽政策急轉彎！ 泰政府將取消財力證明等新規

外送途中好多千元鈔在飛！便當店員工拾獲44張物歸失主

「膠彩畫」顏料是純天然！ 牡蠣殼風化磨成白色粉

2019-12-04 14:55聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

「膠彩畫」顧名思義就是利用膠水和顏料混合，繪製而成的畫作，最特別的是畫作使用的材料皆是天然物質，膠水也不是普通市面上的化學膠水，而是經由動物骨質内含的膠質提煉而成的魚膠、牛膠和鹿膠等，由於歷史因素膠彩畫曾被打壓，加上天然作畫材料取得不易，才不被世人熟知，不過膠彩畫其中富有許多奧妙之處。

致力推動膠彩畫的台灣綠水畫會理事長范素鑾表示，膠彩畫發展至今已有幾千年時間，從遠古壁畫開始，唐宋時朝更東傳日本，深受日本人喜愛，最後從日本發揚光大後再傳回台灣，因此台灣有不少位前輩畫家皆使用膠彩作畫，不過後來台灣被日本統治，政府後來實施去日本化政策，膠彩畫因與日本有關，受到政治歷史影響而遭打壓，直到近年才開始撥雲見日。

范素鑾說，膠彩畫的材料使用天然材質，過去皆從日本進口，直到近年由台灣膠彩推手李錦財自行研發顏料、授課後，膠彩又開始再藝術界活絡起來，談及膠彩畫的顏料是如何製作？范素鑾表示，「膠」是以動物骨質内含的膠質提煉而成，以鹿膠為主，「彩」則是取自大地礦石和具有土質性素材磨製而成。

舉例來說，黃色粉末取自於黃土；綠色由孔雀石磨製成；藍色取自於藍銅礦石，特別的還有由牡蠣殼風化多年後，去雜質磨成粉形成白色粉末，還有林口紅土、苗栗紅土、金箔、銀箔等都是繪畫顏料的材料，至於繪畫技巧，范素鑾說，有人會用筆繪製，也有人會用黏貼的方式，還有用網撒粉等，技巧百百種，但膠彩畫特別的地方不僅顏料使用天然材質，更不會因為時間、日照久就會變質，是相當良好的繪畫方式。

台灣綠水畫會今日雨桃園文山國小合作舉辦「桃園之美-膠彩」校園巡迴站最終站，由畫家...
台灣綠水畫會今日雨桃園文山國小合作舉辦「桃園之美-膠彩」校園巡迴站最終站，由畫家親自帶領學生體驗膠彩畫。記者陳夢茹／攝影
分享
台灣綠水畫會今日雨桃園文山國小合作舉辦「桃園之美-膠彩」校園巡迴站最終站，於校園...
台灣綠水畫會今日雨桃園文山國小合作舉辦「桃園之美-膠彩」校園巡迴站最終站，於校園內展出不少膠彩畫家的畫作。記者陳夢茹／攝影
分享
陽起石（右）磨成粉會形成灰淺綠的顏料，繪成畫作後若經打光會有光澤，像是在發亮一般...
陽起石（右）磨成粉會形成灰淺綠的顏料，繪成畫作後若經打光會有光澤，像是在發亮一般，深受喜愛。記者陳夢茹／攝影
分享
膠彩畫的顏料及膠水皆取自天然物質，比如牡蠣殼風化多年後，去雜質磨成粉會形成白色粉...
膠彩畫的顏料及膠水皆取自天然物質，比如牡蠣殼風化多年後，去雜質磨成粉會形成白色粉末。記者陳夢茹／攝影
分享

壁畫林口

延伸閱讀

川普貿易戰烽火遍地 10大夥伴有9個鬧翻

台中椪柑外銷日本 首批20噸封櫃啟運

台中椪柑外銷日本首批20噸 盧秀燕讚「皇冠上...

涉挪用巨款 日本顯示器前會計主管疑自殺「謝罪...

相關新聞

砍1700萬公車補貼挨批 王醒之：東牆破了該挖西牆補？

2019-12-04 14:48

老闆不捨30年水族館關門 「保證教到會」等有緣人頂讓

2019-12-04 10:52

大安森林公園種樹署名挨批 北市公園處：種樹民眾也有

2019-12-04 09:58

新北號誌小綠人「不跑了」 試辦改「閃燈」防跌倒

2019-12-04 14:42

台北雙子星開發案 藍天專案公司通過經濟部核定

2019-12-04 14:32

官員公園種樹署名挨批 北市公園處：民眾種樹也有

2019-12-04 14:25

新北市兒童發展追蹤 今年確診4964名異常、完成率達99%

2019-12-04 14:23

北捷「聖誕紅」妝點 西門、市府站加售每日限量花卉

2019-12-04 13:40

飛龍穿雲氣勢滂礡 板橋延義宮驚現13公尺巨幅浮雕

2019-12-04 13:26

禽流感嚴重 侯友宜要求新北留意防疫

2019-12-04 12:15

新北三重果菜市場重建 侯友宜提易地重建可能性

2019-12-04 12:10

北海岸健行、溫泉、美食夯 日本業者來踩青春山海線

2019-12-04 10:39

新北耶誕市集6日登場 天天推好禮

2019-12-04 00:20

有線電視亂象 北市要設法管了

2019-12-04 00:11

嬤罹癌病倒 孫女淚畫「彈鋼琴」祈禱

2019-12-04 00:09

健身房新分店偷跑 北市府現勘罰12萬

2019-12-04 00:07

除水患 鶯歌東門溪拆阻水建物

2019-12-03 23:55

台北2021跨年晚會 禁陸企、廣告

2019-12-03 23:42

北市違建處理委會 明年二月運作

2019-12-03 23:38

環狀線年底通車恐有變數 新北捷運局：持續努力

2019-12-03 22:02

新店永安里共餐獲肯定 在地企業捐加菜金

2019-12-03 20:28

瑞芳上天里路面獲改善 行走騎車更安心

2019-12-03 20:28

台日交流 淡水公所助推廣若狹灣觀光

2019-12-03 20:27

紅樹林星光電影院好熱鬧 500人歡度假期

2019-12-03 20:27

寒流來送物資 瑞芳志工探訪獨居老人

2019-12-03 20:26

林國春批對新北差別待遇 民進黨反嗆：用假資料騙選民

2019-12-03 18:17

2021跨年「禁陸資」 北市編6000萬預算限制廣告

2019-12-03 17:32

影／防搶演練歹徒長太凶 民眾嚇傻報警：警匪對峙！

2019-12-03 17:15

北海岸金山三芝限定 圖書館變電影院5人可「包廳」

2019-12-03 16:54

北市准大巨蛋室內退縮106坪 議員批逃生空間太少

2019-12-03 16:47

影／新莊警防搶演練太逼真 民眾驚嘆以為真搶案

2019-12-03 16:44

65歲模範嬤罹肺癌病倒 孫女淚畫「彈鋼琴」祈康復

2019-12-03 16:24

嗆柯文哲不尊重議會 洪健益痛罵：看了就討厭

2019-12-03 15:46

全台唯一 新北成「脫煤者聯盟」會員

2019-12-03 15:23

與英、加等國攜手對抗氣候變遷 新北正式加入「脫煤者聯盟」

2019-12-03 14:39

北農全面推動實名制 農民未加入禁入場

2019-12-03 14:00

踢爆未查驗就偷跑營運 王世堅罵「World Gym成了細菌」

2019-12-03 13:06

逢雨必淹！打通鶯歌東門溪任督二脈 解決當地30年水患問題

2019-12-03 12:19
看更多

熱門文章

環狀線年底通車恐有變數 新北捷運局：持續努力

2019-12-03 22:02

桃園八德區立游泳池流標12次 年底前將夷為平地

2019-12-03 20:06

台南安南區有熊出沒？ 屏科大初步判定結果出爐

2019-12-03 17:17

防超速釀禍 屏東增設6支測桿在這幾處

2019-12-03 20:07

全台最美十大景觀公路 西濱白沙屯奪冠

2019-12-03 21:13

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35

嘉市流感疫苗第二階段開打 周日衛生所加開半日門診

2019-12-03 15:58

影／基隆山藥大餐來了10創意菜 優惠價餐券後天開賣

2019-12-03 15:31

竹市議會通過市府明年度總預算案 歲出共刪減7千萬元

2019-12-03 15:30

中捷虧8.9億人事費占六成 中市議員憂不堪虧損

2019-12-03 21:14

老闆不捨30年水族館關門 「保證教到會」等有緣人頂讓

2019-12-04 10:52

台中舊城區耶誕點燈 迪士尼卡通亮起來

2019-12-03 19:24

台南轉運站25日營運國道客運配合搬遷 這家名店進駐

2019-12-03 16:56

三重民眾黨參選人掛蔡總統看板 引發民進黨不滿

2019-12-03 15:56

大安森林公園種樹署名挨批 北市公園處：種樹民眾也有

2019-12-04 09:58

見證東部體育發展史 米崙高爾夫球場招待所獲登錄古蹟

2019-12-03 16:54

堊地生機！全國唯一現地化石園區夯 左鎮農民市集開賣

2019-12-04 08:11

竹東鎮長遭停職 「妻代夫職」民眾黨批裙帶政治

2019-12-03 16:32

高雄岡山等6區1萬2千戶 5日停水10小時

2019-12-04 09:09

有線電視亂象 北市要設法管了

2019-12-04 00:11

影／杜絕違法棄置 楊文科要成立24小時專線、加碼檢舉獎金

2019-12-03 15:30

寒流來分享小夜燈暖寒意 林右昌：啟動街友低溫關懷

2019-12-03 21:15

紙箱蓋滿包全身仍冷 基隆市府夜訪街友送睡袋暖起來

2019-12-04 09:37

嗆柯文哲不尊重議會 洪健益痛罵：看了就討厭

2019-12-03 15:46

山原立委屏東交戰 綠請潘孟安吸票藍有大老護盤

2019-12-03 22:28

桃市議會國民黨團首度甲級動員 大刪市府90億元預算

2019-12-03 16:56

影／高雄氣爆 陳麗娜再提代位求償浪費善款6232萬元

2019-12-03 17:27

獅子會青商會等許多會友挺李武龍 成立國際社團後援會

2019-12-03 15:30

65歲模範嬤罹肺癌病倒 孫女淚畫「彈鋼琴」祈康復

2019-12-03 16:24

健身房新分店偷跑 北市府現勘罰12萬

2019-12-04 00:07

遏止有線電視亂象 北市府將訂自治法規

2019-12-03 18:30

辦泰簽須財力證明 立委參選人秦詩雁：應取消對泰免簽

2019-12-03 16:40

中央重啟花東快評估 花縣府：立即環評莫淪選舉支票

2019-12-03 17:34

溜小孩新去處！ 台南推出兒童道路模擬駕駛體驗

2019-12-04 10:39

柳營奇美用音樂療癒人心 萬芳林志炫許富凱來相挺

2019-12-03 20:06

嘉義太保三寶銷世界 推手是她

2019-12-03 23:59

影／池上老農日本稻米獲金賞獎 稻米伯：謝天謝地

2019-12-03 20:05

北海岸健行、溫泉、美食夯 日本業者來踩青春山海線

2019-12-04 10:39

民進黨若續執政 屏縣長潘孟安說未來最想做這個

2019-12-04 12:58

「由我發聲幫弱勢代言」 兒少代表學生推薦名單出爐

2019-12-03 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top