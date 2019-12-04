砍1700萬公車補貼挨批 王醒之：東牆破了該挖西牆補？

基隆市議會日前審市公車預算，市議員王醒之等人不滿動用教育基金3500萬來貼補，而且學生票差額高編了，主張減列學生票差補貼，並刪除學生專車補助，加起來共1700萬，這筆預算被砍之後，各界議論紛，王醒之說，如果東牆破了，該挖西牆補嗎？他相信除了挖教育基金之外，還會有別的方案。

王醒之在臉書貼文指出，基隆市公車處108年負擔虧損已達18億9千多萬，借款金額自103年底已攀升至11億540萬元，財務結構日益惡化。

109年開始市府從教育處「地方教育發展基金」中補貼3500萬元，他研究了一些數據，以107年使用學生票搭乘本市公車共348萬8688人次為例，每張票價補貼6元計算，再怎麼樣刷悠遊卡/樂學卡也花不到3500萬元。

而長久以來，基隆市「從未」以教育基金逕行補貼公車處的營運虧損，如果未來中央一般性補助或統籌分配款有所浮動或變少，教育基金的使用是不是會擠壓其他教育支出呢？守護教育基金，是每一個作為父母、或是教育者都該慎重看待的。

王醒之說，補貼前是不是要先問問「洞」怎麼來的？他仔細研究，發現學生專車是20幾年前開始公車路線尚不普及、為了服務學生「跨區就學」的設計，但目前市公車路網的覆蓋率如此之高，教育處、交通處、公車處三個單位卻從未好好檢討過。專車每趟應支付1500元，但過去20年公車處「完整」收到租金了嗎？

在此之前，每年市政府已經補貼公車處近1億6千多萬，但中央公路總局補貼辦法僅提供1千9百萬的路線虧損補助，地方中央補助金額相差近10倍。

面對每年持續虧損的38條特殊服務性路線，除了給予補貼外，真的必須問，中央的支持在哪裡？市府有沒有可能盤點、整合路線？