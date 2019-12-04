新北號誌小綠人「不跑了」 試辦改「閃燈」防跌倒

為了讓長輩行得安全，新北市交通局將醫院、銀髮俱樂部、托老中心、松年大學等高齡聚集40處路口的行人號誌燈，從20×20公分放大為30×30公分，其中雙和醫院前的號誌去年7月更放大到40×40公分，為全國最大支。交通局表示，11月底也首創讓小綠人在倒數秒數時不再「快跑」，改以閃燈警示，防止行人跌倒意外發生。

根據內政部統計，新北市老年人口數達51萬多人，為全國之冠，老年人口比例也是六都最高。交通局交通管制工程科長李友欽表示，新北市2017年率先在板橋亞東醫院試辦行人秒數手動延長裝置，去年4月也首創30×30公分放大小綠人燈，目前已設置40座放大型小綠人燈。

李友欽說，其中雙和醫院前的中正路因有40公尺寬，去年打造全國最大支40×40公分小綠人燈，比一般號誌放大4倍，紅燈時則顯示「穿越馬路，請勿低頭」警示標語，並增設行人秒數手動延長裝置，讓年長者行得更安全。

李友欽表示，明年也會持續會在醫院、托老中心等高齡者聚集場所，增設20座30×30公分小綠人燈；另外，今年也讓小綠人在倒數秒數不再快跑，李友欽解釋，小綠人一般在正常倒數15 秒，即以2倍速度快跑，警示行人快步或快跑通行，但通常也增加跌倒或碰撞意外發生。