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泰簽政策急轉彎！ 泰政府將取消財力證明等新規

外送途中好多千元鈔在飛！便當店員工拾獲44張物歸失主

台北雙子星開發案 藍天專案公司通過經濟部核定

2019-12-04 14:32聯合報 記者郭頤／台北即時報導

歷經風波的台北車站雙子星大樓聯合開發案，台北市政府10月時決定由次優申請人藍天宏匯團隊遞補，並要求藍天在12月16日前設立專案公司，目前藍天的專案公司申請已經行政院經濟部核定通過，只要再繳納約19億的履約保證金，有望在時限內順利完成該階段程序，進入與北市府的簽約階段。

「台北車站特定專用區C1／D1（東半街廓）土地開發案」（台北車站雙子星大樓聯開案）先前因原最優申請人南海馬頓團隊，未依契約規定在8月9日前完成新專案公司設立，並與北市府簽訂投資契約，已視同放棄最優申請人資格，並由次優申請人藍天宏匯團隊遞補。

北市捷運局主秘王偉表示，藍天團隊日前已向經濟部提出專案公司申請，經濟部也核准通過，再來就是等專案公司資本額匯入，就算正式成立專案公司，而專案公司在12月16日前繳納約19億履約保證金後，即可開始簽約程序。

王偉指出，由於藍天團隊並非外資公司，不用再經過投審會審議，相關申請程序比較快速，若之後順利完成簽約，會開始討論2個大樓的細部設計，提報都市設計委員會審議，環評和交通維持計畫等也會陸續送審討論；至於開工日期，他強調，最少也仍需1至2年的時間，會繼續努力。’

王偉也說，簽約後應預計耗時約2年經都審、環評、交維計畫等行政程序，才能申請建築執照，開始興建工程；依據藍天宏匯團隊的開發計畫書，預計取得建照後4年完成C1基地的56樓工程，5年完成D1基地的76樓，也就是說若一切順利，雙子星大樓最快也得6到7年才能完工落成。

藍天宏匯團隊日前已向經濟部提出專案公司申請，並核定通過，只要再繳納約19億的履約...
藍天宏匯團隊日前已向經濟部提出專案公司申請，並核定通過，只要再繳納約19億的履約保證金，有望在12月16日前順利完成該階段程序，開始與北市府討論簽約。圖為台北雙子星預定地。記者蘇健忠／攝影
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北市台北車站

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