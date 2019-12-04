台北雙子星開發案 藍天專案公司通過經濟部核定

歷經風波的台北車站雙子星大樓聯合開發案，台北市政府10月時決定由次優申請人藍天宏匯團隊遞補，並要求藍天在12月16日前設立專案公司，目前藍天的專案公司申請已經行政院經濟部核定通過，只要再繳納約19億的履約保證金，有望在時限內順利完成該階段程序，進入與北市府的簽約階段。

「台北車站特定專用區C1／D1（東半街廓）土地開發案」（台北車站雙子星大樓聯開案）先前因原最優申請人南海馬頓團隊，未依契約規定在8月9日前完成新專案公司設立，並與北市府簽訂投資契約，已視同放棄最優申請人資格，並由次優申請人藍天宏匯團隊遞補。

北市捷運局主秘王偉表示，藍天團隊日前已向經濟部提出專案公司申請，經濟部也核准通過，再來就是等專案公司資本額匯入，就算正式成立專案公司，而專案公司在12月16日前繳納約19億履約保證金後，即可開始簽約程序。

王偉指出，由於藍天團隊並非外資公司，不用再經過投審會審議，相關申請程序比較快速，若之後順利完成簽約，會開始討論2個大樓的細部設計，提報都市設計委員會審議，環評和交通維持計畫等也會陸續送審討論；至於開工日期，他強調，最少也仍需1至2年的時間，會繼續努力。’