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新北市兒童發展追蹤 今年確診4964名異常、完成率達99%

2019-12-04 14:23聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市學齡前兒童高達23萬，新北市衛生局2015年起建置「新北市兒童發展追蹤系統」，整合兒童13個年齡層篩檢及評估鑑定相關資料，建立個案健康管理模式，減少繁瑣行政流程，今年共篩檢19萬4145名小朋友，確診4964名異常，篩檢異常率2.6%、追蹤完成率高達99%，有效協助醫事人員關心兒童發展遲緩狀況。

新北市衛生局長陳潤秋指出，透過兒童發展追蹤系統，新北市每年篩檢涵蓋率提升至80%，今年共確診4964名異常，已全部納入管理協助後續追蹤並提供專業協助，篩檢異常率2.6%、追蹤完成率高達99%，有效協助醫事人員關心全市兒童發展遲緩狀況。

陳潤秋表示，新北市篩檢確診率高，經13階段定齡篩檢，發現異常集中4至6歲兒童，在幼兒園中班至大班階段即可早期確立診斷，藉由系統管理，可提早醫療介入，並連結進入社會福利及學校特殊教育的療育資源。

衛生局表示，除了兒童發展追蹤外，國健署108年「高齡友善健康照護機構認證2.0典範」及「長者健康管理-社區預防及延緩失能計畫」選拔中，新莊衛生所獲典範獎、五股衛生所獲友善環境獎、坪林衛生所獲社區經營獎。

另外，新北市衛生局參加11月在泰國舉辦的第51屆亞太國際公共衛生大會，以「新北市兒童發展追蹤系統」論文，在266篇獲選參與的海報中，為台灣唯一獲得「最佳海報獎」殊榮之縣市，讓新北市再度榮耀國際。

新北市長侯友宜表示，台灣少子化嚴重，難得的嬰幼兒小天使們更需要政府各面向的關心協助，除感謝衛生局讓新北市這座國際大城市在國際發光發亮、成為國際取經的對象，也期許大家在更好的基礎下，幫家長營造一個育嬰養兒的好環境，讓新北市成為安居樂業的友善城市。

新北市衛生局2015年起建置「新北市兒童發展追蹤系統」，整合兒童13個年齡層篩檢...
新北市衛生局2015年起建置「新北市兒童發展追蹤系統」，整合兒童13個年齡層篩檢及評估鑑定相關資料，建立個案健康管理模式，今年共篩檢19萬4145名小朋友，確診4964名異常，篩檢異常率2.6%、追蹤完成率高達99%。圖／新店慈濟醫院提供
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衛生局衛生所

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