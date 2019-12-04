北捷「聖誕紅」妝點 西門、市府站加售每日限量花卉

台北捷運已是民眾重要通勤，如今逐漸「遍站開花」，繼今年11月捷運中山站設置花卉展示平台，捷運西門站、市府站也比照跟進，配合即將登場的聖誕節，北捷增添應景的聖誕紅，飄散濃濃聖誕氣氛，且這次西門站、市府站試辦花車，推出每日限量花卉商品，讓民眾搭乘捷運之餘，也能順手購花，傳遞溫暖祝福。

台北市政府、中央農糧署合作，於捷運西門站（近4號出口）、捷運市府站（近3號出口），增設2處花卉展示平台，今天於市府站舉行記者會，宣傳北捷新亮點，包括台北市副市長黃珊珊、台北捷運董事長李文宗、台北花卉公司副董事長呂瀅瀅等人出席。

北捷董事長李文宗表示，之前音樂、交響樂陸續進站，現在花朵也進站了，搭配現有捷運商品花車，現在也試賣花，價格比一般市價低2、3成，以每束399元價格限量供應，若試賣結果不錯，會推廣到其餘花車，甚至開設固定花店，市府期待117個捷運站，近半數站點都有花，把溫暖、快樂帶進北捷。

台北花卉公司副董事長呂瀅瀅也說，一般花卉壽命不長，加上開花店成本較高，讓一般平價花店不易生存，讓民眾平常生活很少接觸花，反倒歐美超市門口就擺滿花，民眾習慣買一把花就走，日本捷運站也有花，市府希望透過捷運，讓民眾有更多接觸花的機會，目前很多企業來接洽，明年1月的101大樓將有示範點，松山機場也有望跟進。