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飛龍穿雲氣勢滂礡 板橋延義宮驚現13公尺巨幅浮雕

2019-12-04 13:26聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

為美化巷道景觀，新北市板橋區公所與台藝大師生及當地志工，利用回收素材混合水泥，在延義宮牆面上以「鄭成功渡海來台」為主題，打造長達13公尺巨幅彩繪浮雕，並由新北市民政局長柯慶忠為鄭成功像開光點睛，板橋龍安里長黃春生也邀請鄉親來欣賞這具藝術及環保的社區守護意象。

黃春生指出，公所與台藝大師生，利用環保志工收集到的回收廢紙等可用素材混合水泥，以「鄭成功渡海來台」為設計概念，花費近3個月，才打造出位於大觀路二段148巷口延義宮牆面上，長達13公尺的巨幅彩繪浮雕。

黃春生說，由於延義宮主祀鄭成功神尊，而鄭成功被封為「玉封成功護國天尊」，因此這幅具地方信仰特色的「天尊護浮洲、延年義授圖」，除了象徵曾經的渡船歷史外，後方還有飛龍穿梭雲間，增添船隊氣勢，也代表龍興社區的精氣神。

板橋區長林耀長表示，連同龍安里這道藝術牆面，公所自今年起與台藝大、致理科大、大觀國中美術班、枋橋文化協會、寬璞、板新社區發展協會等在地資源合作，並結合居民力量，完成12面藝術彩繪。

公所指出，經由彩繪來改善牆面原本老舊斑駁的情況，且運用環保素材製作浮雕，有別於單純彩繪，更能營造愛護地球、資源再利用的永續意義。結合在地資源及居民力量完成的藝術彩繪，除能解省經費，也創造藝術秘境，成為拍照打卡的好去處。

柯慶忠則說，串聯「街角幸福」的巷道美化藝術，不但點綴城市風情，也提供文化薰陶的養分，因此市府及各公所都積極與在地學校、社團、企業及社區居民合作，並結合城市新美學，讓民眾漫步在充滿在地文化的巷道，體驗可親近式的藝術饗宴。

為美化巷道景觀，板橋公所及台藝大師生在延義宮牆面上打造13公尺巨幅彩繪浮雕。圖／...
為美化巷道景觀，板橋公所及台藝大師生在延義宮牆面上打造13公尺巨幅彩繪浮雕。圖／新北市民政局提供
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以「鄭成功渡海來台」為主題，台藝大師生及公所打造具地方信仰特色的「天尊護浮洲、延...
以「鄭成功渡海來台」為主題，台藝大師生及公所打造具地方信仰特色的「天尊護浮洲、延年義授圖」。圖／新北市民政局提供
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台藝大師生利用環保瓶蓋拼接而成的牆面彩繪藝術。圖／新北市民政局提供
台藝大師生利用環保瓶蓋拼接而成的牆面彩繪藝術。圖／新北市民政局提供
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鄭成功廢紙

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