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禽流感嚴重 侯友宜要求新北留意防疫

2019-12-04 12:15聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

禽流感發威，新北市以屠宰場居多，市長侯友宜要求農業局留意防範疫情。農業局長李玟說，全台已撲殺84萬隻染病家禽，已超過去年69萬隻。

新北市家禽運銷合作社是全台最大家禽屠宰場，已經發現許多染病家禽，但都歸於養殖地，新北雖有20多家養殖場、 近16萬隻雞，但迄今還未發生任何一起禽流感疫情。

農業局表示，今年撲殺的禽流感病死雞，涵蓋98個養雞場，以屏東、彰化和雲林居多。

禽流感疫情

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