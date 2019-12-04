新北三重果菜市場重建 侯友宜提易地重建可能性

新北市三重果菜市場重建討論20多年，10年前利百代印發提出具體都更案，5年前現址已變更為商業用地。市長侯友宜今天在市政會議提出易地重建想法，建議相關單位可考慮把果菜市場重建在人口較不稠密地區，未必要原地重建。

三重果菜市場營業迄今近40年年，但隨著都市發展，當地運菜貨車頻繁出入，建物老舊，當地興起遷移、改建的聲音，不過因3成地主意見未整合，迄今沒有下文。

三重區公長劉來通今天在市政會議中提及果菜市場都更問題，侯友宜拋出易地地改建想法，認為可仿效日本東京筑地市場，即使改建到如今的豐洲市場，對東京市的發展也沒有多大的影響。

侯友宜說，三重果菜市場不需要重建在人口稠密的三重區，可選擇其他更適合、人口較不密集區域，對市民的影響會比較小，再導入創新、智能化，打造具有美食和美景的新果菜市場。

他說，果菜市場繼續設在人口稠密地區其實比較不適合，附近有學校、交通不好，都市發展也受影響，他希望相關單位不要原地打轉，要看到未來20、30年的需求，可能就是現在類似「武市」的批發市場，自動智慧化交易，且兼具休閒、觀光、旅遊和現代化。

侯友宜認為，未來新果菜市場可考慮更具有潛力發展的地方，交通運輸方便，風光明媚。有時候易地重建的速度，搞不好會比在都市更新原地打轉更快、更好，也會獲得更多人支持。

利百代都更案約8.5公頃，其中果菜市場用地占約36%。農業局長李玟說，侯友宜的說法，和目前的利百代都更案並無衝突，果菜市場是否易地改建，市府有權主導，當地已變更的商業用地可另外規畫。先前五股和蘆洲都曾被視為重建的地點，但都未進一步評估。