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北海岸健行、溫泉、美食夯 日本業者來踩青春山海線

2019-12-04 10:39聯合報 記者游明煌／即時報導

交通部觀光局東京辧事處與交通部北觀處昨天邀請日本ONSEN（日式溫泉） 推進機構、Club Tourism旅行社等業者到北海岸石門、金山、三芝踩線，希望結合「2020脊梁山脈旅遊」年推廣健行結合台灣優質溫泉、在地特色美食，推出新的遊程。踩線團對青春山海線美景、美食都十分稱讚。

踩線團由觀光局東京辦事處鄭憶萍所長及觀光局北觀處金玉珍副處長陪同，走訪北海岸富貴角燈塔、麟山鼻、雙灣自行車道、石門、金山萬里溫泉區等多處景點，並品嘗在地美食。

踩線團路線為北海岸雙灣自行車步道，以淺水灣為起點，沿途飽覽北海岸眾多觀光景點至極北點富貴角燈塔，長達9公里，該條路線亦是新北市政府推廣的「青春山海線」經典的一段，不可錯過的打卡熱點包括咖啡廳林立的淺水灣海濱公園、回聲海螺景點意象，可觀賞到有咕咾藻礁藻礁潮間帶生態豐富、雙連石滬棲息鳥類，麟山鼻遊憩區的風稜石。

電影「不能說的秘密」也在此處取景拍攝，行經此段建議稍作停留與不能說的秘密造型意象拍照打卡，感受電影中的淒美浪漫。

位於麟山鼻與富貴角兩處海岬之間的白沙灣，擁有綿延1公里的半月型潔白貝殼沙灘，為北台灣戲水勝地。最後抵達極北點富貴角燈塔，黑白相間的八角造型搭配無敵海景步道。

踩線團體驗北海岸無敵海景，體驗榮獲十大好湯的金山萬里溫泉，該區泉質多樣，擁有硫磺泉、鐵泉、碳酸氫納泉及海底溫泉等泉質，邊泡湯邊可眺望金山八景之龜島曉日、水尾泛月，這裡美食還有金山三寶番薯、芋頭、茭白筍 及遠近馳名的萬里蟹。

北觀處表示，北海岸山海資源豐富，具備多元、優良溫泉泉質，山海景兼具的雙灣、灣塔步道景觀，希望藉由溫泉美食與步道旅遊結合，吸引日本遊客來到北海岸泡好湯、吃美食、走步道，帶動北海岸溫泉美食健行風潮。

北海岸健行、溫泉、美食夯，日本業者來踩青春山海線。圖／北觀處提供
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北海岸健行、溫泉、美食夯，日本業者來踩青春山海線。圖／北觀處提供
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溫泉金山

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