羅致政辦造勢晚會「放閃」 林右昌鄭文燦站台力挺

2019-12-03 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



民進黨第7選區立委參選人羅致政今晚在板橋北極宮舉辦造勢晚會，基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦等人都到場力挺，歌手妻子陳亮吟也上台高唱《牽我的手》、《母親的名叫台灣》，力求選民支持丈夫，兩人也在台上牽手放閃，晚會還找來新北市多名議員、立委莊瑞雄等人站台助講。

林右昌致詞時表示，民進黨不管在地方還是中央，都是「綠色執政、品質保證」，他剛選上市長時，基隆市都是排名吊車尾的城市，自殺率、離婚率高，但現在慢慢做起來，有超過七成五施政滿意度 。

林右昌說，蔡英文總統也很認真，不像對手韓國瑜選上高雄市長沒幾個月就落跑去選總統。林更直指韓國瑜是「金光黨」，他認為，當政治人物重要的是誠信，參選人哪能隨便說、隨便騙，因此要拜託大家投票給蔡英文，也要讓羅致政連任。

鄭文燦表示，每個政治人物對選民的承諾要放心裡，尤其選國家領導者這是必須的，明年的選舉是挺台灣、挺民主、挺自己的土地。鄭還說，雖然現在蔡英文將選舉差距慢慢拉開，但國會也要讓它過半，在最後衝刺一定要讓立委、總統雙贏。