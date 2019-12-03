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羅致政辦造勢晚會「放閃」 林右昌鄭文燦站台力挺

2019-12-03 23:15聯合報 記者張曼蘋／即時報導

民進黨第7選區立委參選人羅致政今晚在板橋北極宮舉辦造勢晚會，基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦等人都到場力挺，歌手妻子陳亮吟也上台高唱《牽我的手》、《母親的名叫台灣》，力求選民支持丈夫，兩人也在台上牽手放閃，晚會還找來新北市多名議員、立委莊瑞雄等人站台助講。

林右昌致詞時表示，民進黨不管在地方還是中央，都是「綠色執政、品質保證」，他剛選上市長時，基隆市都是排名吊車尾的城市，自殺率、離婚率高，但現在慢慢做起來，有超過七成五施政滿意度 。

林右昌說，蔡英文總統也很認真，不像對手韓國瑜選上高雄市長沒幾個月就落跑去選總統。林更直指韓國瑜是「金光黨」，他認為，當政治人物重要的是誠信，參選人哪能隨便說、隨便騙，因此要拜託大家投票給蔡英文，也要讓羅致政連任。

鄭文燦表示，每個政治人物對選民的承諾要放心裡，尤其選國家領導者這是必須的，明年的選舉是挺台灣、挺民主、挺自己的土地。鄭還說，雖然現在蔡英文將選舉差距慢慢拉開，但國會也要讓它過半，在最後衝刺一定要讓立委、總統雙贏。

羅致政表示，板橋應該要有更好的建設，這幾年努力讓浮洲加壓站順利完工，溪崑總算可以飲用翡翠水，鄉親都很有感；爭取前瞻經費興建溪北公園地下停車場，預計2022年完工，逐步解決停車位不足的問題。羅也提到，中央將托育相關預算從200億元提高到600億元，要給0到6歲的小朋友全方位照顧，過去加速推動托育公共化政策、增設幼兒專班，未來也會繼續爭取預算與資源，減輕年輕父母的負擔。

羅致政今晚在板橋北極宮舉辦造勢晚會。記者張曼蘋／攝影
羅致政今晚在板橋北極宮舉辦造勢晚會。記者張曼蘋／攝影
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羅致政今晚舉辦造勢晚會，妻子陳亮吟也上台演唱。記者張曼蘋／攝影
羅致政今晚舉辦造勢晚會，妻子陳亮吟也上台演唱。記者張曼蘋／攝影
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羅致政今晚舉辦造勢晚會，基隆市長林右昌等人到場力挺。記者張曼蘋／攝影
羅致政今晚舉辦造勢晚會，基隆市長林右昌等人到場力挺。記者張曼蘋／攝影
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羅致政（右2）今晚舉辦造勢晚會，基隆市長林右昌（左1）與桃園市長鄭文燦（左2）等...
羅致政（右2）今晚舉辦造勢晚會，基隆市長林右昌（左1）與桃園市長鄭文燦（左2）等人到場力挺。記者張曼蘋／攝影
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韓國瑜羅致政林右昌

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