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北農推實名制 源頭控管檢驗蔬果農藥殘留

2019-12-03 18:58中央社 台北3日電

為確保蔬果安全，台北農產公司今年2月推動農產品實名制，北農總經理翁震炘今天說，實名制是要管控農藥殘留檢驗不合格農產品源頭，除可及時通知農民也能確保消費者食安。

北農定期會抽驗果菜批發市場內的農產品農藥殘留狀況，確保農產品食用安全。翁震炘接受電話訪問時表示，從2月起推動農產品實名制，希望管控不合格蔬果源頭，依去年統計資料顯示，到北農交易農民總數約9萬人，目前有7成多農民加入實名制。

他解釋，北農過去只取得農產品編號，曾發生抽驗農產品時有農藥殘留不合格狀況，卻無法及時通知農民，因此從2月起推動農產品實名制，希望農民參加，也知會各地農會向農民宣導。

翁震炘說，8月1日針對甜椒、青蔥、小葉菜、番石榴、苦瓜等品項進行試辦實名制拍賣，當時規定加入實名制農民可優先拍賣，成效不錯，推動實名制是希望管控蔬果源頭，確保消費者食安外，也能即時通知農產品檢驗不合格的農民。

市場處發新聞稿表示，北農已修正「進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點」暨「批發市場供應人申請登記及管理要點」，在11月25日公告實施，針對未提供農產品溯源資料，導致無法追溯農產品供應人，除延後交易外，經書面通知仍不提供，第一次停止供應10天，第2次停止供應一個月，第3次廢止供應人資格。

市場處指出，實名制需配合推動新質譜儀檢驗技術，才可鞏固農藥殘留檢驗管控及溯源機制，讓產地農民自主管理用藥，也讓消費者買得安心、吃得健康。

農民北農農藥殘留

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