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遏止有線電視亂象 北市府將訂自治法規

2019-12-03 18:30聯合報 記者魏莨伊／即時報導

經營北部跨區有線電視業者北都數位因與頻道代理商談不攏授權費，10月1日東森幼幼台與緯來育樂台斷訊11小時，影響5萬訂戶權益。台北市議會今天要求督管有線電視業者的北市觀傳局應訂定自治法規，針對有線電視業者停播頻道、不當收費等損害訂戶權益情事，規範業者以維護訂戶權益，在第3次定期大會開議前送至議會審議。

台北市議會教育委員會今日審查觀傳局年度預算，教委會召集人、議員陳重文不滿指出，觀傳局至今未對業者開罰，也沒做出任何具體裁處，漠視5萬訂戶權益，質疑觀傳局沒有積極介入，保障消費者。

教委會第二召及人、議員吳世正表示，有線電視2年前就開始低價競爭，觀傳局有責要保障消費者權益，不料卻鬧到要斷訊，質疑市府審查費率過程「在審什麼？都沒有對業者要求嗎？」現在更有民眾指出業者推出最新方案，「前2年不收費，第3年才收費」，且已跟民眾簽約，令人匪夷所思，質疑質疑不收錢如何經營？

觀傳局長劉奕霆表示沒聽說這樣的狀況，下周舉行費率審議委員會議將逐一詢問業者未來營運方式，如有這樣狀況會請業者說明，避免再次斷訊，也會讓民眾知悉情況，並與主管機關NCC保持聯繫。

陳重文說，過去有業者推出長期優惠方案，不只對市府呈報的收視戶數有落差黑數，且網路收費與有線電視頻道收費綁在一起預收1整年，罰則闕偏高，如頻道更動後收視戶認為權益受損欲辦理退費，業者卻收取高額違約金，損害訂戶權益，相關陳情多達89項，要求市府祭出管理措施遏止有線電視收費亂象，若不能遏止，至少要防範。

局長劉奕霆坦言，目前市府尚未針對斷訊等狀況開罰，因業者均在改善期改善、恢復訊號，但議會有要求，他們會在現有法規下，與府內法務局研商，訂定自治法規，規範業者正當營運，維護消費者權益。

北市觀傳局督管有線電視業者經營的媒體行政科，明年預計編列預算1474萬元，台北市議會教育委員會今下午審議該筆預算，最終決議通過，並附帶決議要求市府應訂定自治法規。

台北市議會教育委員會今日審查觀傳局的年度預算。記者魏莨伊／攝影
台北市議會教育委員會今日審查觀傳局的年度預算。記者魏莨伊／攝影
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