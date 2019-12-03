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林國春批對新北差別待遇 民進黨反嗆：用假資料騙選民

2019-12-03 18:17聯合報 記者張曼蘋／即時報導

國民黨立委參選人林國春廣告看板上，大大寫著「民進黨執政差別待遇」。記者張曼蘋／攝...
國民黨立委參選人林國春廣告看板上，大大寫著「民進黨執政差別待遇」。記者張曼蘋／攝影
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蔡英文新北競選總部發言人張維倩今天召開記者會，批國民黨第6選區立委參選人林國春的看板是用假資料欺騙選民，應該向行政院長蘇貞昌及選民道歉，希望林不要用造假抹黑的手段，否則將遭選民唾棄。不過，林國春競選總部回應，這些都是根據新北市政府主計處資料所做的看板，沒有造假、欺騙一說。

由於林國春看板上，指稱民進黨對新北市差別待遇，補助每年少204億。張維倩今天表示，完全是胡說八道，2011到2015年是國民黨執政時期，中央政府給新北補助款從453億，降至390億；而民進黨2016年執政開始，反而逐年增加，從388億到今年393億，明年預計有404億多，人均也是。

張維倩質疑，「看板上的『每年少204億』數字從哪來的？」尤其完全不提2012年到2019年之間的數字，只用2011年及2020年資料對比，「這根本是惡意欺騙，應該被下架，如果是數學不好，看不懂預算數字，應該要好好反省。」

除了統籌分配稅款及一般補助款，張維倩細數民進黨2016年執政至今補助各項建設，且補助特別預算高達3000多億元，「林國春應該為他自己的惡意抹黑，向蘇院長道歉，也要向原本支持他當議員的選民道歉！」

對此，林國春競選總部回應，他們是根據新北市主計處提供的資料製作，並沒有造假、欺騙一說。

蔡英文新北競選總部發言人張維倩今天召開記者會，批國民黨第6選區立委參選人林國春的...
蔡英文新北競選總部發言人張維倩今天召開記者會，批國民黨第6選區立委參選人林國春的看板是用假資料欺騙選民。記者張曼蘋／攝影
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