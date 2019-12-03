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台日交流 淡水公所助推廣若狹灣觀光

2019-12-03 20:27觀天下 記者許端驛／淡水報導

淡水區公所協助下，日本福井縣若狹灣觀光聯盟事務局更到新北市民廣場，歡樂耶誕城會場...
淡水區公所協助下，日本福井縣若狹灣觀光聯盟事務局更到新北市民廣場，歡樂耶誕城會場，進行兩天的攤位活動。 圖／紅樹林有線電視提供
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新北市淡水區公所與日本福井縣舉辦城市交流活動，在區公所協助下，日本福井縣若狹灣觀光聯盟事務局更到新北市民廣場，歡樂耶誕城會場，進行兩天的攤位活動，若狹灣觀光聯盟事務局表示，這次最主要就是推廣日本若狹灣的觀光，民眾只要用臉書拍照打卡，不只是可以獲得贈品，還能夠更進一步認識福井縣若狹地區。

台灣人超愛到日本旅遊，不少人每年去一次，甚至有人一年要去好幾次，根據觀光局統計顯示，（2018）年的國人到日本就有1,664.5萬人次，福井縣若狹灣（Wakasa Bay）鄰近日本海，共6個町市，包含大飯町、敦賀市、美濱町、小濱市、若狹町、高?町，具有豐富的海洋資源與文化、美食。

若狹灣觀光聯盟事務局岩本克己局長表示，若狹灣靠近海岸，是屬於風景相當美麗的地區，當地更盛產鯖魚，因此在活動現場更展現了小濱市吉祥物「NANA醬」，可愛的模樣相當受到歡迎。

淡水區長巫宗仁表示，淡水區過去因為一滴水紀念館，與福井縣大飯町建立起深厚的友誼關係，未來希望與福井縣合作將若狹大飯町的大型火把節移師淡水辦理，讓臺灣民眾也有機會欣賞傳承300餘年的壯麗奇景，除了促進臺日友好關係，也能讓更多臺灣的民眾認識福井。

淡水紀念館

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