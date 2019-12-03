2021跨年「禁陸資」 北市編6000萬預算限制廣告

2019-12-03 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／即時報導



台北市議會教育委員會今天下午審議台北2021年跨年活動預算，北市府有意大幅增加預算，從今年度850萬元提高至6000萬元。委員會決議通過該筆預算，並下一但書，要求市府執行跨年系列活動、行銷宣傳時，活動廠商含分包商不得為陸資，且跨年活動期間的所有廣告也不可露出陸資商標。

市議員吳世正指出，台北市長柯文哲稱「討厭一次預算」，結果從8百多萬元變成6千萬，跟以往彰顯節省落差太大，要如何跟市民交代？揚言要刪除一半預算。

觀光傳播局長劉奕霆解釋，以前跨年活動預算約8百萬左右，考量維安、保險、交通、人力、舞台活動、演出內容等，承商必須募資、尋求贊助，會發生品質落差，首要之務是將跨年活動辦到最好，今年與合作承商已在11月中旬起進行前期跨年活動，在市府前廣場、東區巷弄間裝飾燈飾，讓北市提早進入跨年氣氛。

劉奕霆稱，徵詢過去承商，跨年晚會活動預算執行包含主持人、舞台、清潔等，一晚初估需3280萬元，前期活動需1010萬元，燈飾佈置需1200萬元，行銷宣傳、雜支等也需約500多萬元，才會編列6千萬，盼跨年活動內容品質兼顧，更有保障。

依市府規劃，2021跨年活動效益評估將吸引365萬人次，創造觀光效益約140億元，吸引60萬人次到現場（往年約40萬人），線上收看1千萬人。

市議員阮昭雄、邱威傑都質疑市府的效益評估不精確。阮表示，若市府有意結合其他商圈，如復興東區，促進商圈活絡，把餅做大、人流擴充，可有條件同意編列這筆預算；邱表示，跨年活動要花這麼多錢，市府應有效掌控過程與品質，避免招標廠商找很多商業置入，置入愈多就是消耗活動的創意，要求招標廠商限制要提高，比較合理。

委員會召集人陳重文表示，如果市府只辦理信義區市府前1場活動就給8百萬，如能擴大處理，在不同區域每年輪流辦理，讓地方上熱鬧，這預算可以支持；市議員林穎孟則表示直播過程不得要求民眾註冊個資。

市議員苗博雅指出，新北市舉辦歡樂耶誕城，最大贊助廠商為陸資華為手機，「相當不妥」，如果明年預算提高7倍，減輕廠商拉廣告的壓力，要求市府增加招標限制，基於城市尊嚴，拒絕中國企業贊助，包含活動會場、轉播、直播、分包等均不得有中國官方、私人品牌露出；議會合議將依照「大陸地區人民來台投資許可辦法」定義陸資。

觀傳局綜合行銷科長洪梅雲稱，若編列足額預算可以這樣做，強調舞台結構、卡司等需求不只3千萬元。