北海岸金山三芝限定 圖書館變電影院5人可「包廳」

2019-12-03 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



為了讓偏鄉地區的民眾也可以開心看電影，新北市立圖書館金山與三芝分館，特別為地方居民打造專屬的「VIP電影院」，12月開始，只要揪團5人以上，便能預約圖書館的視聽室成為專屬包廂，免費跟家人朋友一起看電影，歡迎北海岸地區的民眾相揪逗陣來看電影。

金山、三芝分館主任蕭千惠表示，由於北海岸地區沒有電影院，民眾要看電影必須到新北市淡水、基隆市或台北市區，為了提供民眾更便利的服務，同時讓圖書館的設施可以更有效運用，因此特別將金山與三芝分館的視聽室打造成「VIP電影院」，成為民眾看電影的專屬包廂，彌補北海岸地區沒有電影院的遺憾。

民眾看電影時可以放輕鬆，特別開放民眾可以攜帶可樂、爆米花入場，讓圖書館不只是圖書館，也是地方民眾多元的活動空間。金山分館的團體視聽室可容納65人，三芝分館則可容納35人，只要5人以上，便能免費預約申請使用。

住在金山的菜籃族李太太表示，已經和朋友們一起用過團體視聽室了，裡面的空間很舒服，可以不用大老遠跑到市區，在圖書館就能跟朋友或全家一起看電影，而且還能包場，不用擔心孩子小會吵到別人，感覺很過癮，以後也會想要常常來。