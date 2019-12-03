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北市准大巨蛋室內退縮106坪 議員批逃生空間太少

2019-12-03 16:47中央社 台北3日電

大巨蛋。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
大巨蛋。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
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大巨蛋案日前通過都審，但避難安全退縮空間未有結論。都發局今天表示，已核准遠雄提出方案，商場、影城棟共退縮約106坪。議員批退縮空間太少，恐影響逃生，且跟市府過去要求相差大。

北市都市設計審議委員會10月14日通過大巨蛋案，決議應退縮一樓部分空間，但因防災避難電腦模擬「最差情境」未有結果，市府仍強勢通過，引發外界質疑。都市發展局長黃景茂隔天受訪提及，都審會共識是透過增加戶外退縮空間，藉此提升避難安全，但退縮空間細節仍要精算，且不用經都審會審議及電腦模擬。

都發局今天表示，遠雄10月間發函提供退縮空間資料，經討論後，10月底核准遠雄提出方案，也就是在商場棟、影城棟的一樓空間共退縮350平方公尺、約106坪，並增加5處出入口，另外，地面景觀設施也退縮152平方公尺、約46坪。

都發局指出，都審會審議要求遠雄提退縮空間方案，遠雄事後修改並提供相關資料及數據，皆是依委員會決議。而大巨蛋要復工，後續仍需經環評委員會的環境差異分析、台灣建築中心性能審查、建管處的建照變更。

民進黨籍北市議員簡舒培認為，北市府通過遠雄提出退縮空間方案，到底可換來多少逃生避難空間和時間，這部分值得討論，且市府曾提及要求各棟一樓需淨空，但從目前核准退縮空間方案，僅約106坪，與市府過去堅持數據相差太多，這根本是要幫市長柯文哲爭「面子」及找台階，對於逃生空間、時間根本沒幫助。

北市大巨蛋民進黨

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