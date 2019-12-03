65歲模範嬤罹肺癌病倒 孫女淚畫「彈鋼琴」祈康復

2019-12-03 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



「音符帶給我喜悅，我也想要給阿嬤一樣的快樂。」就讀三重高中國中部三年級的何冠儀一家智能不足，外籍媽媽3年前離家，全家生活重擔都落在父親身上，全家生活起居全則由65歲阿嬤扛下，不料多年前罹癌病倒，她心掛著化療中阿嬤，因此畫出「彈鋼琴給阿嬤聽」畫作，祈禱阿嬤康復，今天也獲頒優秀身心障礙畫作。

新北市政府今天舉辦第22屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展頒獎典禮，新北市長侯友宜頒發獎牌給120名優秀的身心障礙畫作得獎者、4名嚴選組得獎者及6個績優參展單位，鼓勵他們藝術創作的熱情。

其中15歲的何冠儀因為母親不告而別，從小與姊姊是由阿嬤何蔡素花帶大，家中的經濟重擔是由同樣智能不足的父親扛下，但收入有限。何蔡素花曾對學校老師說，「我就是放心不下2個憨孫女，既然天公伯給我這樣的命運，就面對這樣的安排吧，親人就必須自己去教，不要造成社會的負擔。」

何蔡素花去年她也獲市府頒獎表揚模範身心障礙者家屬，沒想到近年卻積勞成疾，罹患肺癌，目前正進行化療中，無法參與頒獎典禮。何冠儀今天在爸爸及老師的帶領下領獎，她雖然表達不流暢，仍緩緩說出最大心願，她很想學習彈鋼琴，雖然還沒有機會學習，但希望能將未彈出的音符透過畫作，傳遞給阿嬤。

另外，年僅4歲的袁翊宸是124名得獎者中年紀最小，目前就讀愛智發展中心，他用布丁杯和飲料杯沾顏料，以不同色調堆疊出「毛毛蟲的翊想世界」，今天也拄著四腳拐助行器上台受獎，全班同學也到場為他加油。