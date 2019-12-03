獨立書店發起創立東北角閱讀聯盟 以書會友齊聚貢寮

2019-12-03 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市城鄉局去年起進駐偏鄉辦理地方創生計畫，也響應近年來淡蘭古道的健行熱潮，由「貢寮街有機書店」自主發起成立「東北角閱讀聯盟」，在昨舉辦書店間的交流聚會，範圍從基隆延伸至宜蘭，串連多達15間獨立書店，此次邀請到3間獨立書店無用學堂、瑞芳新村芳、貢寮街有機書店主人到場分享創辦書店的理念及經驗交流分享。

為了推廣淡蘭古道，更邀請到步道達人黃金玉老師來介紹淡蘭古道北路，本次活動邀集貢寮區公所及在地居民共同響應參加，「貢寮街有機書店」也製作東北角書屋分布地圖摺頁，讓更多人知道東北角書屋的分布地點，並作為日後健行補給的轉運站。

貢寮街有機書店主人、臺灣偏鄉閱讀推廣協會創辦人盧文鈞表示，透過閱讀讓貢寮被看見，透過「東北角閱讀聯盟」將書店與人產生連結，目標以每季定期舉辦閱讀聚會，由每間書店輪流作主辦進行閱讀推廣，書店也可成為遊客健行中間的休憩補充站，讓書店的功能性更加多元；本次活動也推薦2本好書「從工程到旅程的勇氣」、「踏板上的小勇士」與大家分享生活周遭的點點滴滴。