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踢爆未查驗就偷跑營運 王世堅罵「World Gym成了細菌」

2019-12-03 13:06聯合報 記者張世杰／台北即時報導

位於台北市民權東路、復興北路的World Gym世界健身俱樂部分店，民進黨台北市...
位於台北市民權東路、復興北路的World Gym世界健身俱樂部分店，民進黨台北市議員王世堅今天踢爆，業者還未完成竣工查驗，就偷跑擅自營運。記者張世杰／攝影
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位於台北市民權東路、復興北路的World Gym世界健身俱樂部分店，民進黨台北市議員王世堅今天踢爆，業者申請使照變更，還未完成竣工查驗，竟然偷跑擅自營運，他調閱資料又發現，World Gym在台北市其餘21家分店，總共多達96次消防查驗不合格的紀錄，大罵「World Gym成了細菌」，潛伏在各角落，危害市民及消費者。

對此，World Gym健身俱樂部發布聲明稿回應，台北民權東店目前僅開放會員參觀體驗，尚未正式開幕；會所合法建造，皆符合政府規定送審核准之圖說，按圖施工；後續相關稽查、驗收、會勘，皆已進入規定審查排程。

王世堅今天於World Gym世界健身俱樂部的民權東店前舉行記者會，批評業者違規，隨後台北市消防局、建管處、商業處、法務局進行現勘，店內不少員工面露錯愕；最後北市府認定，業者在現場營運，有違規情形，將開罰6萬元，並要求限期改善。

王世堅批評，World Gym仗勢自己是國際知名品牌，財大氣粗，罔顧市民安全，這間民權東店面積高達1400坪，消防設備、逃生動線、避難空間，應該達法令規範，且通過北市府查核，才能開始營運，但業者竟然偷跑，要求北市府開罰、限期改善。

王世堅又說，World Gym在台北市總共22家分店，其餘21家分館，曾有多達96次消防查驗不合格紀錄，市民及消費者被蒙在鼓裡、全然不知，甚至從2015年1月至2019年10月，World Gym消費糾紛高達971件，平均每2天1件消費糾紛，在他看來「World Gym成了細菌」，潛伏在各角落，危害市民及消費者。

對此，台北市建管處表示，業者已申請使照變更，市府也完成審查相關圖說，但業者完工後，尚未完成竣工查驗，台北市體育局已認定現況開始營運，根據「建築法」將開罰6萬元，並要求業者1個月內限期改善，意即不要有營業行為，若未改善就繼續罰，最重可斷水斷電。

位於台北市民權東路、復興北路的World Gym世界健身俱樂部分店，民進黨台北市...
位於台北市民權東路、復興北路的World Gym世界健身俱樂部分店，民進黨台北市議員王世堅今天踢爆，業者還未完成竣工查驗，就偷跑擅自營運。記者張世杰／攝影
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位於台北市民權東路、復興北路的World Gym世界健身俱樂部分店，民進黨台北市...
位於台北市民權東路、復興北路的World Gym世界健身俱樂部分店，民進黨台北市議員王世堅今天踢爆，業者還未完成竣工查驗，就偷跑擅自營運。記者張世杰／攝影
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