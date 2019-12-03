踢爆未查驗就偷跑營運 王世堅罵「World Gym成了細菌」

2019-12-03 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



位於台北市民權東路、復興北路的World Gym世界健身俱樂部分店，民進黨台北市議員王世堅今天踢爆，業者還未完成竣工查驗，就偷跑擅自營運。記者張世杰／攝影 分享 facebook 位於台北市民權東路、復興北路的World Gym世界健身俱樂部分店，民進黨台北市議員王世堅今天踢爆，業者申請使照變更，還未完成竣工查驗，竟然偷跑擅自營運，他調閱資料又發現，World Gym在台北市其餘21家分店，總共多達96次消防查驗不合格的紀錄，大罵「World Gym成了細菌」，潛伏在各角落，危害市民及消費者。

對此，World Gym健身俱樂部發布聲明稿回應，台北民權東店目前僅開放會員參觀體驗，尚未正式開幕；會所合法建造，皆符合政府規定送審核准之圖說，按圖施工；後續相關稽查、驗收、會勘，皆已進入規定審查排程。

王世堅今天於World Gym世界健身俱樂部的民權東店前舉行記者會，批評業者違規，隨後台北市消防局、建管處、商業處、法務局進行現勘，店內不少員工面露錯愕；最後北市府認定，業者在現場營運，有違規情形，將開罰6萬元，並要求限期改善。

王世堅批評，World Gym仗勢自己是國際知名品牌，財大氣粗，罔顧市民安全，這間民權東店面積高達1400坪，消防設備、逃生動線、避難空間，應該達法令規範，且通過北市府查核，才能開始營運，但業者竟然偷跑，要求北市府開罰、限期改善。

王世堅又說，World Gym在台北市總共22家分店，其餘21家分館，曾有多達96次消防查驗不合格紀錄，市民及消費者被蒙在鼓裡、全然不知，甚至從2015年1月至2019年10月，World Gym消費糾紛高達971件，平均每2天1件消費糾紛，在他看來「World Gym成了細菌」，潛伏在各角落，危害市民及消費者。