林家花園蝶舞光綴光雕秀 陪你浪漫過耶誕、情人節

2019-12-03 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



林家花園「來青閣」的光雕秀，先是3分鐘精彩的「蝶舞光綴」光雕投影表演，緊接著12分鐘能與數位蝴蝶互動。圖／新北文化局提供 分享 facebook 新北市文化局將在板橋林家花園打造「蝶舞光綴」光雕秀，12月12日起到明年2月15日，每周五、六與耶誕節、元旦假期、西洋情人節等特定假日，晚間7點到9點每15分鐘，展演一場傳統文化與現代科技結合的光雕秀。

文化局表示，林家花園的建築風格，搭配現代科技在進行「來青閣」的光雕秀，先是3分鐘精彩的「蝶舞光綴」光雕投影表演，緊接著12分鐘能與數位蝴蝶互動，循環式的光雕，讓園邸展現全新夜光美景。

文化局說，「蝶舞光綴」將在12月12日舉行點燈開幕儀式，開幕夜的藝術總監洪麗芬與多位藝術家將一起揭開序幕，以崑曲、琵琶、古琴、二胡、西塔琴等多種樂器，融合舞蹈、偶戲及法國女聲樂家跨界藝術展演，打造古城之夜。

除了光雕秀以外還有2場藝文特展，文化局表示，11月30日起至12月22日會有「神．技．藝-傳統藝師特展」，分別有北管戲曲「林口樂林園」、泥塑紙糊獅頭製作「許建福藝師」，及彬司匠派大木作技術「陳朝洋藝師」。

文化局說，藝師們平均年紀逾60歲，投身傳承工作多年，為了讓民眾能與藝師近距離互動，也舉辦3場次「出神入話」講堂，邀請專家學者與藝師對談，讓更多人了解藝師傳藝生涯及創作。