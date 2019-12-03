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翡翠原水管取水 關鍵隧道開挖

2019-12-03 00:13聯合報 記者翁浩然／台北報導

翡翠原水管工程最關鍵的隧道開挖作業昨天展開。 記者季相儒／攝影
翡翠原水管工程最關鍵的隧道開挖作業昨天展開。 記者季相儒／攝影
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為解決大台北地區用水受颱風暴雨期間南勢溪濁度飆升影響而限水或停水，台北自來水事業處辦理「翡翠原水管工程」，直接取用翡翠水庫北勢溪水源到淨水場，7月開工，工程最關鍵的隧道開挖作業昨天展開，預計2023年6月完工。

原水管輸水隧道直徑4.5公尺、長2.8公里，取水量達每日270萬公噸。北水處因應路徑中有區段須穿越龜山向斜地質破碎帶，基於安全及降低環境衝擊，捨棄工法較快的爆破鑽炸，改採機械鑽掘，以降低振動與噪音等危害。

台北市長柯文哲昨視察翡翠原水管工程並出席隧道開挖進洞儀式。他說，北勢溪因附近水土保持好，每逢颱風或暴雨不太有水源濁度上升問題，但南勢溪水土保持不佳，不僅過去濁度容易上升，未來20年內只要遇到大雨颱風仍無法避免，嚴重時還要限水、停水，才有20億元的翡翠原水管工程。

台北市長柯文哲（中）昨出席翡翠原水管工程開挖進洞儀式。記者季相儒／攝影
台北市長柯文哲（中）昨出席翡翠原水管工程開挖進洞儀式。記者季相儒／攝影
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北水處表示，工程關鍵的隧道開挖作業本月展開，除主管線外，仍有作業用、可協助接力挖掘的1號橫坑、2號橫坑也要開挖，完工後才會回填。另有主管線前後的取水口、出水口工程會陸續施作，下游出水口的明渠也要執行加蓋工程，避免未來直取的北勢溪水源一離開出水口就遭濁水汙染。

北水處指出，翡翠原水管除能提升大台北地區600萬人的用水保障外，未來搭配水利署的板新地區供水改善二期工程完成，板新地區每日最大取用水量將由81萬公噸提高到101萬公噸，屆時新北使用翡翠水比率，將由47%提高為57%。

颱風停水暴雨翡翠水庫

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