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雙北共同申辦2030亞運 3策略合推電競

2019-12-03 00:21聯合報 記者邱瓊玉王敏旭／連線報導

新北市長侯友宜（右）昨與柯文哲中午吃便當會，事後侯友宜說，過去他當警察吃飯速度都...
新北市長侯友宜（右）昨與柯文哲中午吃便當會，事後侯友宜說，過去他當警察吃飯速度都很快，第一次吃便當有人（柯文哲）吃得比他還快。 圖／新北研考會提供
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雙北合作交流平台會議昨在北市府舉辦，新北市長侯友宜和台北市長柯文哲不僅出席會議，還一同吃便當。柯文哲表示，2030亞運將透過台北、新北，雙北共同申辦，雙方要彼此合作。

新北市副市長陳純敬說，兩市達成共識，將以雙北一體、場館資源共享的方式，朝向共同申辦2030年亞洲運動會。另外會以場域建置、人才培育、活動推廣3大策略合作推動電競產業發展。

雙北合作交流平台第9次副市長層級會議，昨下午在北市府召開，由北市副市長黃珊珊與陳純敬主持。

柯文哲說，雙北是共同生活圈，每天有幾十萬人在這兩個城市間移動，像是去年推出1280月票，今年推出兩市垃圾袋互相使用，以及最重要的捷運環狀線，已交代副市長彭振聲，全力配合新北計畫。

侯友宜表示，很開心再度和柯市長以及台北市的老朋友再見面，很欣賞他的快人快語，以及做事阿莎力，不會囉唆，兩人一見如故，也再度代表新北市民感謝柯市長，雙北會越來越好。

雙北過去曾因捷運民生汐止線吵得不可開交，淡北道路經費問題，則是有北市議員反對，外界關心昨雙北會議，是否有談到這兩項重大交通建設。

對此，北市府研考會表示，這兩件案子還在執行中，負責的局處也沒有提出任何困難點，昨會中沒有針對這兩案作討論或裁示。

研考會表示，捷運環狀線第一階段目前希望能在10日前完成相關缺失改善，並報請履勘作業；另因應5G時代來臨，資訊跨域整合及雙方合作也將成為重要議題，後續將由雙方資訊局處進行盤點，提出妥適的合作議題。

捷運環狀線柯文哲

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