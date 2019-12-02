悄悄通過！大巨蛋室內退縮106坪 柯市府：比預期多

2019-12-02 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



大巨蛋成功闖關台北市都市設計審議委員會，遠雄同意退縮部分一樓空間，如今退縮方案出爐，北市府已於今年10月底確認通過，未來園區內的商場棟、影城棟一樓室內空間，合計退縮約106坪；對於退縮方案內容，台北市都發局長黃景茂受訪表示「比預期的多」，且未違背都審會決議，委員認為符合大家期望，也減少人流疏壅擠。

遠雄發言人楊舜欽表示，大巨蛋現況已安全合理，但市府希望人流疏散更順暢，遠雄也接受，相關行政救濟也會持續進行。

大巨蛋紛擾不斷，日前都審會審查時，遠雄提出防災避難的電腦模擬，在「最差情境」跑不出結果，但市府仍強勢主導通過，遠雄同意退縮部分一樓空間，且不用再做電腦模擬，事後市府、遠雄第一時間卻說不出該退縮多少，引發爭議。

據了解，針對退縮空間，市府、遠雄討論後，包括商場棟、影城棟一樓室內空間，將合計退縮350平方公尺，相當於106坪，並增加5處出入口，至於戶外的景觀設施也退縮152平方公尺、約莫46坪，市府於10月底確認通過。

事實上，大巨蛋於2017年6月通過台灣建築中心的性能式審查，傳出大巨蛋損失4500坪的商業面積，但遭媒體披露，台北市都發局認為，遠雄加回的樓梯在地下室，未砍到4500坪的商業面積，甚至認為1坪都沒砍。

如今「卡蛋」5年，室內空間僅退縮百坪，民進黨市議員簡舒培直言，當初柯文哲「五大弊案」話講太滿，現在就想找台階，撐了5年到底換來多少逃生避難空間、時間？大家都不知道，倒是柯文哲成功換來「面子」。