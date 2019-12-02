親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

氣炸！網傳電視台內部對話 竟酸高以翔「沒跑兩下就猝死」

悄悄通過！大巨蛋室內退縮106坪 柯市府：比預期多

2019-12-02 21:32聯合報 記者張世杰／台北即時報導

大巨蛋成功闖關台北市都市設計審議委員會，遠雄同意退縮部分一樓空間，如今退縮方案出爐，北市府已於今年10月底確認通過，未來園區內的商場棟、影城棟一樓室內空間，合計退縮約106坪；對於退縮方案內容，台北市都發局長黃景茂受訪表示「比預期的多」，且未違背都審會決議，委員認為符合大家期望，也減少人流疏壅擠。

遠雄發言人楊舜欽表示，大巨蛋現況已安全合理，但市府希望人流疏散更順暢，遠雄也接受，相關行政救濟也會持續進行。

大巨蛋紛擾不斷，日前都審會審查時，遠雄提出防災避難的電腦模擬，在「最差情境」跑不出結果，但市府仍強勢主導通過，遠雄同意退縮部分一樓空間，且不用再做電腦模擬，事後市府、遠雄第一時間卻說不出該退縮多少，引發爭議。

據了解，針對退縮空間，市府、遠雄討論後，包括商場棟、影城棟一樓室內空間，將合計退縮350平方公尺，相當於106坪，並增加5處出入口，至於戶外的景觀設施也退縮152平方公尺、約莫46坪，市府於10月底確認通過。

事實上，大巨蛋於2017年6月通過台灣建築中心的性能式審查，傳出大巨蛋損失4500坪的商業面積，但遭媒體披露，台北市都發局認為，遠雄加回的樓梯在地下室，未砍到4500坪的商業面積，甚至認為1坪都沒砍。

如今「卡蛋」5年，室內空間僅退縮百坪，民進黨市議員簡舒培直言，當初柯文哲「五大弊案」話講太滿，現在就想找台階，撐了5年到底換來多少逃生避難空間、時間？大家都不知道，倒是柯文哲成功換來「面子」。

時代力量市議員林亮君認為，北市府曾經主張一樓淨空，現在僅參考電腦模擬結果，針對人流疏散的壅塞節點，要求退縮空間，是退而求其次的處理方式，未來大巨蛋營運後，若真的不幸發生「最差情境」災難，後果將是所有市民承擔。

大巨蛋成功闖關台北市都市設計審議委員會，北市府要求遠雄退縮部分一樓空間，退縮方案...
大巨蛋成功闖關台北市都市設計審議委員會，北市府要求遠雄退縮部分一樓空間，退縮方案今年10月悄悄通過，商場棟、影城棟的室內空間，合計退縮僅106坪。圖／本報資料照
分享

大巨蛋北市柯文哲

相關新聞

北流2850萬元預算僅用29字說明 議員傻眼

2019-12-02 20:54

會面柯文哲 侯友宜：只要沒私心，雙北生活圈一定更好

2019-12-02 20:06

內湖隧道換LED燈太亮！高嘉瑜要求改善 市府：還沒完工

2019-12-02 19:49

霸氣！建設公司老董賣房 每賣一戶就捐2萬

2019-12-02 19:34

第6座透水保水校園 新北高中打造4900噸地下貯水槽

2019-12-02 19:21

望古車站拼布畫入選國際展 盼世界看見台灣

2019-12-02 19:06

青年返鄉創業 水湳洞姊妹開店伴父母

2019-12-02 19:06

三重水溝疑接錯管臭氣熏天 地方促改善

2019-12-02 19:05

連勝文來打氣 九牛二虎之力送洪孟楷

2019-12-02 19:04

今天不煮飯 石門公所辦桌謝共餐志工

2019-12-02 19:03

李永萍周日汐止競總成立 上午歡慶下午合體韓國瑜

2019-12-02 18:57

雙北市長午餐會 侯友宜：柯文哲吃便當比我快

2019-12-02 18:33

新北推校園午餐3.0 這5校午餐能吃到7國新住民美食

2019-12-02 18:03

冷氣團來襲！侯友宜提醒市民要保暖

2019-12-02 16:40

新北小農鮮鋪再增2處 無毒有機有保障

2019-12-02 15:45

艋舺觀光預算低 吳沛憶轟市府把萬華當次等公民

2019-12-02 15:29

新北智慧交通城 3大特色獲特優獎

2019-12-02 14:27

板橋溪崑及新埔公托中心成立 可收托1500名嬰幼兒

2019-12-02 13:10

影／原民會原家中心社工起薪 明年大幅調漲與全國同步

2019-12-02 11:55

內湖5期違規住宅 70餘戶改為商業稅率

2019-12-01 23:37

南門市場大樓改建開工 112年完工

2019-12-01 23:25

雲林蔬果好滋味 新北新鮮買

2019-12-01 23:24

里長大小聲／日和里民漸增 李福源天天跑公所

2019-12-01 23:23

北市拆違建收費 新北有望跟進

2019-12-01 23:22

里長大小聲／北市葫蘆國小跨堤陸橋 許振禮盼成光雕新景點

2019-12-01 23:20

姑代母職3年 獲家扶表揚

2019-12-01 23:19

針對銀髮 鹿角溪公園3期啟用

2019-12-01 23:18

江永昌造勢晚會大喊保台灣 議員盼鄉親下架吳斯懷

2019-12-01 22:36

藍不分區挨批 侯友宜：尊重黨部好壞是另一回事

2019-12-01 17:37
看更多

熱門文章

台南又有新飯店開幕 蛋黃區成為搶客激戰區

2019-12-02 12:39

高雄輕軌二階爭議路段 預計走原路線但改工法

2019-12-02 11:38

內湖5期違規住宅 70餘戶改為商業稅率

2019-12-01 23:37

走了15年基隆新市政大樓過關 林右昌：歷史性的一步

2019-12-02 13:32

中平商圈5層樓高聖誕樹、星月大道 為弱勢點亮寒冬蠟燭

2019-12-01 22:51

台大醫院新竹生醫園區分院16日開幕 初期有這7科

2019-12-02 16:31

高鐵確定南延屏東後 潘孟安：高捷確定南延東港

2019-12-02 21:01

綠守屏南立委 蘇震清：我的對手是屏東議長周典論

2019-12-02 19:17

阿里山櫻后染病 化身戲偶求醫

2019-12-01 23:53

埔里、魚池、水里景點 有望納日月潭景區

2019-12-01 23:38

影／燒稻草害處多多 她投訴籲執法要有魄力

2019-12-02 17:15

參加日本米食競賽 台東池上老農謝美國勇奪金賞大獎

2019-12-02 17:36

高雄氣爆公共藝術詢價結果出爐 尹立嗆將對民代提告

2019-12-02 11:53

屏東縣崁頂鄉長二度遭羈押 縣府指派九如鄉前鄉長許重慶代理

2019-12-02 17:59

板橋溪崑及新埔公托中心成立 可收托1500名嬰幼兒

2019-12-02 13:10

台中大坑、新田多條步道整修完畢 市府辦淨山

2019-12-01 23:06

里長大小聲／日和里民漸增 李福源天天跑公所

2019-12-01 23:23

林佳新餵狗喝酒還罵三字經 陳其邁：動保負面教材

2019-12-02 16:30

悄悄通過！大巨蛋室內退縮106坪 柯市府：比預期多

2019-12-02 21:32

奮起湖林地解編 鐵路便當代言人終於盼到了！

2019-12-02 19:34

賴清德到高雄為劉世芳站台 都沒有口誤

2019-12-01 23:58

「凍蒜」聲聽到凍未條 屏東市公所用民謠尬聲

2019-12-02 16:56

雙北市長午餐會 侯友宜：柯文哲吃便當比我快

2019-12-02 18:33

高雄輕軌爭議路段 葉匡時：原路線導入造街計畫

2019-12-02 16:40

高雄氣爆裝置藝術惹議 陳麗娜反嗆：天價且規避採購法

2019-12-02 17:58

不裝綠能設備政府會查稅！ 台東縣府：這是騙術別上當

2019-12-02 10:49

高屏大橋機車道 今封閉拓寬

2019-12-01 23:51

違建不只有拆除廢棄一途 高雄輔導賺綠金

2019-12-02 10:06

想要羊毛被讓阿嬤溫暖過冬 竹市圓夢計畫心願卡待認領

2019-12-02 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top