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機械所碩論寫命理！中州科大急止血 校長、副校長記大過

會面柯文哲 侯友宜：只要沒私心，雙北生活圈一定更好

2019-12-02 20:06聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市長侯友宜今中午與台北市長柯文哲進行閉門便當會，會後出席市政行程被問到兩人談了什麼，侯友宜表示，大部分都在聊市政建設，其實不見得要等每次雙北論壇會議再談事情，其實可以經常私底下見面、打電話，就可以解決問題，「大家只要沒有私心，團隊往前走，雙北生活圈一定會更好。」

侯友宜表示，他跟柯市長很熟，大部分都在聊天、聊市政建設，雙北還有很多議題，只要碰到困難，他們兩個一通電話就可以解決的，就面對來解決，兩人就是開開心心的吃簡單的便當、談建設。侯還笑說，柯真的很厲害，吃飯的速度比他快，他已經夠快了，沒想到柯還比他快。

被問到是否有談到1280月票制度，侯友宜說，這個倒沒有說欸，「今天怎麼忘了談1280？」隨後侯又說，其實沒有說也沒有關係，有時一通電話就可以解決很多問題，很多沒有談的，談那麼詳細的，可以電話聯絡，底下同仁有共同方向，做事情就可以很快。

侯友宜也說，其實也不見得要等每次雙北論壇會議再來談事情，可以經常私底下見面、打電話，就可以解決問題，大家只要沒有私心，團隊往前走，雙北生活圈一定會更好。

現場媒體追問是否有要說服柯文哲支持韓國瑜？侯友宜則說，他對政治一竅不通，今天也沒有談到這些有的沒有的，他們都談市政建設，完全談市政建設。

新北推動「新北校園午餐3.0」，新北市長侯友宜今天到頂埔國小出席發表記者會，與現...
新北推動「新北校園午餐3.0」，新北市長侯友宜今天到頂埔國小出席發表記者會，與現場人員合影留念。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜柯文哲

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