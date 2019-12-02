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關渡公園邁入第20年 國際濕地研討會聚焦

2019-12-02 19:58中央社 台北2日電

關渡自然公園20週年紀念研討會今天登場，台北市動保處表示，逾20個國家、地區和上百名濕地中心成員齊聚參與，為歷屆最大規模年會，讓關渡自然公園站上世界舞台。

動保處今天發布新聞稿表示，歷經1年的密集籌劃準備，即日起至6日將分別在台北市關渡自然公園及台北市立動物園，舉理第7屆國際濕地夥伴網絡亞洲地區年會和關渡自然公園20週年慶國際研討會。

同時，關渡自然公園20週年紀念研討會今天也在台北市立動物園開幕，聯合國拉姆薩爾東亞中心結合國際濕地夥伴網絡（WLI）率20個國家及地區、超過百名濕地中心成員齊聚北市、共同祝賀，是歷屆最大規模的年會活動，也是台灣近年來最重要的濕地保護盛事。

台北市副市長黃珊珊出席活動時指出，台北市政府與台北市野鳥學會合作，於今年11月前往韓國順天市聯合國拉姆薩爾東亞中心辦公室爭取到主辦第7屆亞洲溼地年會的計畫，讓北市成為繼韓國順天市、香港、泰國曼谷、日本佐賀的第5個舉辦城市。

黃珊珊說，獲選原因，除關渡自然公園將於民國109年12月1日達到經營管理20週年里程碑外，也因其為全台首座完全委託民間經營管理的生態保育區，是公私部門合作且具公眾參與經驗的亞洲地區模範。

動保處說，這次研討會除由9個國家、地區的溼地中心經營管理代表分享9個不同案例外；也邀請世界自然基金會（WWF）、英國野生水禽與濕地信託基金會（WWT）、國家地理學會和台灣保育工作推動的重量級人士，進行7個場次的專題演講，讓關渡自然公園站上世界舞台。

動保處表示，北市府為保護重要野鳥棲地，和保留市內最後一塊濕地淨土，於民國85年成立關渡自然公園，透過數十年溼地保育努力積極行動，結合國內外學術與企業的資源與力量，營造出北市難得的溼地生態環境。

北市濕地

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