內湖隧道換LED燈太亮！高嘉瑜要求改善 市府：還沒完工

2019-12-02 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



北市內湖區金龍隧道上個月28日早上7點多發生機車追撞自行車車禍，北市議員高嘉瑜今指出，她近來也接獲居民反映車禍多、新換裝的LED燈過於刺眼等問題，今天會勘後發現隧道今年至今已發生14車禍，因此要求市府設置測速照機圖案告示牌、重新檢討隧道內LED燈設置數量並調整照明輝度；對此，工務局表示，LED燈換裝工程尚未完工，今年底前將完成設置與調校。

根據警方統計，今年金龍隧道內一共發生14起車禍意外，其中1件為汽車撞汽車的財損車禍，剩下13件都有機車且有人受傷，主要肇因為未注意車前狀況。

高嘉瑜指出，前幾天，內湖金龍隧道發生追撞意外，她也接到許多陳情並發現隧道肇事率並不低，因此今天會勘後，她要求相關單位檢討車禍肇事原因，也要求設置「警52」測速照機圖案告示牌、隧道內減速線，提醒並確保用路人減速慢行。

高嘉瑜說，也有許多人反映新換裝的LED燈過於刺眼，她會勘也發現兩邊隧道口LED燈有半數已關閉，甚至在出入口關閉的數量不一；調資料更發現上周新換裝的LED燈連同燈光調節系統，光一座金龍隧道就要價825萬，卻反而造成眩光等可能影響駕駛行車安全狀況，包括內湖金龍、民權、大湖、康樂、安泰等隧道都陸續換裝，因此要求市府重新檢討隧道內LED燈設置的數量及重新調整照明輝度。