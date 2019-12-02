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內湖隧道換LED燈太亮！高嘉瑜要求改善 市府：還沒完工

2019-12-02 19:49聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市內湖區金龍隧道上個月28日早上7點多發生機車追撞自行車車禍，北市議員高嘉瑜今指出，她近來也接獲居民反映車禍多、新換裝的LED燈過於刺眼等問題，今天會勘後發現隧道今年至今已發生14車禍，因此要求市府設置測速照機圖案告示牌、重新檢討隧道內LED燈設置數量並調整照明輝度；對此，工務局表示，LED燈換裝工程尚未完工，今年底前將完成設置與調校。

根據警方統計，今年金龍隧道內一共發生14起車禍意外，其中1件為汽車撞汽車的財損車禍，剩下13件都有機車且有人受傷，主要肇因為未注意車前狀況。

高嘉瑜指出，前幾天，內湖金龍隧道發生追撞意外，她也接到許多陳情並發現隧道肇事率並不低，因此今天會勘後，她要求相關單位檢討車禍肇事原因，也要求設置「警52」測速照機圖案告示牌、隧道內減速線，提醒並確保用路人減速慢行。

高嘉瑜說，也有許多人反映新換裝的LED燈過於刺眼，她會勘也發現兩邊隧道口LED燈有半數已關閉，甚至在出入口關閉的數量不一；調資料更發現上周新換裝的LED燈連同燈光調節系統，光一座金龍隧道就要價825萬，卻反而造成眩光等可能影響駕駛行車安全狀況，包括內湖金龍、民權、大湖、康樂、安泰等隧道都陸續換裝，因此要求市府重新檢討隧道內LED燈設置的數量及重新調整照明輝度。

對此，工務局公燈處表示，近來一起追撞事故發生在白天，應與隧道燈光亮度無關，但針對民眾反映太刺眼問題將會調整；目前除內湖5處隧道外，文山區還有3處隧道也都陸續更新為LED路燈，但因調整亮度的系統還沒安裝好，才會出現無法調整全亮太刺眼或為了降低亮度故意關閉幾盞燈的情況；本周配電盤等裝置將陸續完成，預計月底前完成照明調校，讓用路人眼睛較能適應。

北市內湖區金龍隧道上個月28日早上7點多發生機車追撞自行車車禍，北市議員高嘉瑜今...
北市內湖區金龍隧道上個月28日早上7點多發生機車追撞自行車車禍，北市議員高嘉瑜今指出，她近來也接獲居民反映車禍多、新換裝的LED燈過於刺眼等問題，今天會勘後要求市府單位改善。圖／高嘉瑜議員服務處提供
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高嘉瑜北市

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