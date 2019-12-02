第6座透水保水校園 新北高中打造4900噸地下貯水槽

2019-12-02 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市三重五華街前年、去年大雨時，道路積淹水約30公分，新北市府表示，將在新北高中施作約4900噸的地下貯水槽，降低淹水風險，工程下月開工，明年8月完工，成為新北第6座透水保水校園。

新北市水利局為改善該地區機淹水問題，與教育局攜手合作，將在新北高中進行透水保水工程，施作約4900噸的地下貯水槽，校園能在大雨時，先將雨水自行保存，待大雨過後再將雨水排出，有效滯洪與消減洪峰量，降低三信路及五華街雨水下水道的負擔。

另外，新北高中周邊雨水下水道若有溢淹情況，部分排水也將分流至新北高中地下貯水槽，有效降低周邊地區淹水風險，目前工程上網招標中，預計明年1月開工、8月完工。

水利局表示，海綿城市是新一代城市雨洪管理概念，因此新北積極在易積淹水地區，利用學校或綠地推動透水保水工程。目前已完成中和區自強國中小、板橋區板橋國中、五股區成州國小、三重區三重高中等示範工程，明年則將在三重新北高中及汐止區金龍國小施作大型地下貯水槽，減緩周邊積水情形。