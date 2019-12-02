李永萍周日汐止競總成立 上午歡慶下午合體韓國瑜

2019-12-02 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



國民黨第12選區立委參選人李永萍今參加韓國瑜新北競選總部主要幹部籌備會暨授證典禮，韓國瑜新北競總將於12月8日下午成立，同時，李永萍汐止競總也將於12月8日上午成立，為她最大競選總部。

針對這次授證典禮，李永萍表示，新北是這次大選的決戰區，除了今日的授證典禮，12月8日下午韓國瑜新北競總也會成立，屆時國民黨新北黨部主委李乾龍將擔任總幹事，而國民黨12名立委參選人則擔任副主委。

12月8日當天上午，李永萍汐止競選總部也將成立，成為她在七星區中最大的競選總部，當天李永萍成立汐止競總後，下午也將會與支持者前往板橋競總與韓國瑜合體。

李永萍表示，主要幹部籌備會暨授證典禮除了有國民黨12名立委參選人外，李乾龍、前台北縣長林豐正、周錫瑋以及國民黨榮譽主席吳伯雄也出席現場。李說，林豐正及周錫瑋對新北選情很有信心，而吳伯雄近來雖較少露面，但一出場就幽默表示，請大家不要再叫他「伯公」，改叫「雄哥」。