雙北市長午餐會 侯友宜：柯文哲吃便當比我快

2019-12-02 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



台北市長柯文哲近來吃飯速度引來討論，新北市長侯友宜今與柯文哲中午進行便當會，事後侯友宜說，過去他當警察吃飯速度都很快，第一次吃便當有人（柯文哲）吃得比他還快，他便當吃到一半，柯市長就吃完了。

雙北合作交流平台第9次副市長層級會議，今下午在台北市長府召開，由台北市副市長黃珊珊與新北市副市長陳純敬共同主持，雙北市長柯文哲、侯友宜也在會議中致詞，未來雙北會繼續以合作方式進行。

不過兩市針對汐止民生線、淡北道路僅有簡單討論進度，新北副市長陳純敬說，每項雙北市民共同關心的議題，雙北都會努力全力以赴，2市合作案件已有141案，已完成110案，31案繼續推動中。

陳純敬指出，捷運環狀線第一階段即將在今年底通車，汐止民生線、萬大中和樹林線、環狀線北環段及南環段也都積極推動中。另外雙城合作安全用水部分，翡翠專管工程今年7月開工，將提升大台北地區供水穩定性及安全性。

雙北將爭取亞運，陳純敬說，兩市達成共識，將以雙北一體場館資源共享的方式，朝向共同申辦2030年亞洲運動會。另外有會以場域建置、人才培育、活動推廣3大策略合作推動電競產業發展。