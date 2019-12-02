親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高以翔遺照曝光！一身白暖笑當天使

雙北市長午餐會 侯友宜：柯文哲吃便當比我快

2019-12-02 18:33聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

台北市長柯文哲近來吃飯速度引來討論，新北市長侯友宜今與柯文哲中午進行便當會，事後侯友宜說，過去他當警察吃飯速度都很快，第一次吃便當有人（柯文哲）吃得比他還快，他便當吃到一半，柯市長就吃完了。

雙北合作交流平台第9次副市長層級會議，今下午在台北市長府召開，由台北市副市長黃珊珊與新北市副市長陳純敬共同主持，雙北市長柯文哲、侯友宜也在會議中致詞，未來雙北會繼續以合作方式進行。

不過兩市針對汐止民生線、淡北道路僅有簡單討論進度，新北副市長陳純敬說，每項雙北市民共同關心的議題，雙北都會努力全力以赴，2市合作案件已有141案，已完成110案，31案繼續推動中。

陳純敬指出，捷運環狀線第一階段即將在今年底通車，汐止民生線、萬大中和樹林線、環狀線北環段及南環段也都積極推動中。另外雙城合作安全用水部分，翡翠專管工程今年7月開工，將提升大台北地區供水穩定性及安全性。

雙北將爭取亞運，陳純敬說，兩市達成共識，將以雙北一體場館資源共享的方式，朝向共同申辦2030年亞洲運動會。另外有會以場域建置、人才培育、活動推廣3大策略合作推動電競產業發展。

陳純敬表示，雙北社會企業團隊共享軟硬體設備，也透過交流及發表活動擴大發展能量，至於國際觀光部分，已整合北北基境內觀光文化景點，納入北北基景點暢遊卡，提高觀光量能。

新北市長侯友宜（右起）今與柯文哲中午進行便當會，事後侯友宜說，過去他當警察吃飯速...
新北市長侯友宜（右起）今與柯文哲中午進行便當會，事後侯友宜說，過去他當警察吃飯速度都很快，第一次吃便當有人（柯文哲）吃得比他還快。圖／新北研考會提供
分享

柯文哲侯友宜

相關新聞

望古車站拼布畫入選國際展 盼世界看見台灣

2019-12-02 19:06

青年返鄉創業 水湳洞姊妹開店伴父母

2019-12-02 19:06

三重水溝疑接錯管臭氣熏天 地方促改善

2019-12-02 19:05

連勝文來打氣 九牛二虎之力送洪孟楷

2019-12-02 19:04

今天不煮飯 石門公所辦桌謝共餐志工

2019-12-02 19:03

李永萍周日汐止競總成立 上午歡慶下午合體韓國瑜

2019-12-02 18:57

新北推校園午餐3.0 這5校午餐能吃到7國新住民美食

2019-12-02 18:03

冷氣團來襲！侯友宜提醒市民要保暖

2019-12-02 16:40

新北小農鮮鋪再增2處 無毒有機有保障

2019-12-02 15:45

艋舺觀光預算低 吳沛憶轟市府把萬華當次等公民

2019-12-02 15:29

新北智慧交通城 3大特色獲特優獎

2019-12-02 14:27

板橋溪崑及新埔公托中心成立 可收托1500名嬰幼兒

2019-12-02 13:10

影／原民會原家中心社工起薪 明年大幅調漲與全國同步

2019-12-02 11:55

內湖5期違規住宅 70餘戶改為商業稅率

2019-12-01 23:37

南門市場大樓改建開工 112年完工

2019-12-01 23:25

雲林蔬果好滋味 新北新鮮買

2019-12-01 23:24

里長大小聲／日和里民漸增 李福源天天跑公所

2019-12-01 23:23

北市拆違建收費 新北有望跟進

2019-12-01 23:22

里長大小聲／北市葫蘆國小跨堤陸橋 許振禮盼成光雕新景點

2019-12-01 23:20

姑代母職3年 獲家扶表揚

2019-12-01 23:19

針對銀髮 鹿角溪公園3期啟用

2019-12-01 23:18

江永昌造勢晚會大喊保台灣 議員盼鄉親下架吳斯懷

2019-12-01 22:36

藍不分區挨批 侯友宜：尊重黨部好壞是另一回事

2019-12-01 17:37

籲繼續給蔡英文4年 陳建仁：她已給台灣正確美好道路

2019-12-01 15:48
看更多

熱門文章

影／柯文哲逛草鞋墩夜市展現恐怖人氣 吃相嚇傻南投人

2019-12-01 20:53

台南又有新飯店開幕 蛋黃區成為搶客激戰區

2019-12-02 12:39

高雄輕軌二階爭議路段 預計走原路線但改工法

2019-12-02 11:38

鰻苗飆高價每尾140元「有價無量」一晚只撈到2尾

2019-12-01 22:00

內湖5期違規住宅 70餘戶改為商業稅率

2019-12-01 23:37

走了15年基隆新市政大樓過關 林右昌：歷史性的一步

2019-12-02 13:32

這絕不是選舉造勢大會 美麗毛巾地景感動3千人

2019-12-01 22:06

中平商圈5層樓高聖誕樹、星月大道 為弱勢點亮寒冬蠟燭

2019-12-01 22:51

阿里山櫻后染病 化身戲偶求醫

2019-12-01 23:53

埔里、魚池、水里景點 有望納日月潭景區

2019-12-01 23:38

高雄氣爆公共藝術詢價結果出爐 尹立嗆將對民代提告

2019-12-02 11:53

板橋溪崑及新埔公托中心成立 可收托1500名嬰幼兒

2019-12-02 13:10

台大醫院新竹生醫園區分院16日開幕 初期有這7科

2019-12-02 16:31

台中大坑、新田多條步道整修完畢 市府辦淨山

2019-12-01 23:06

里長大小聲／日和里民漸增 李福源天天跑公所

2019-12-01 23:23

賴清德到高雄為劉世芳站台 都沒有口誤

2019-12-01 23:58

中火「火力全開」？ 藍營中部3首長首合體齊嗆中火

2019-12-01 21:25

林佳新餵狗喝酒還罵三字經 陳其邁：動保負面教材

2019-12-02 16:30

影／燒稻草害處多多 她投訴籲執法要有魄力

2019-12-02 17:15

高屏大橋機車道 今封閉拓寬

2019-12-01 23:51

不裝綠能設備政府會查稅！ 台東縣府：這是騙術別上當

2019-12-02 10:49

從衝突到合作 六龜十八羅漢山自然人文協會成軍

2019-12-01 19:54

違建不只有拆除廢棄一途 高雄輔導賺綠金

2019-12-02 10:06

高雄輕軌爭議路段 葉匡時：原路線導入造街計畫

2019-12-02 16:40

屏東縣崁頂鄉長二度遭羈押 縣府指派九如鄉前鄉長許重慶代理

2019-12-02 17:59

想要羊毛被讓阿嬤溫暖過冬 竹市圓夢計畫心願卡待認領

2019-12-02 10:35

高雄氣爆裝置藝術惹議 陳麗娜反嗆：天價且規避採購法

2019-12-02 17:58

南門市場大樓改建開工 112年完工

2019-12-01 23:25

劉世芳笑談三輪車跑得快 黃昭順：同走六合路四年級生

2019-12-01 22:38

影／台中市豐南消防分隊新廳舍落成 育英立體停車場啟用

2019-12-02 10:48

參加日本米食競賽 台東池上老農謝美國勇奪金賞大獎

2019-12-02 17:36

警官穿制服大跳佛舞 中市府：不觸法但應避免

2019-12-02 14:05

北市拆違建收費 新北有望跟進

2019-12-01 23:22

台南T-Bike 明年騎進溪北

2019-12-01 23:27

｢南鯤鯓代天府傳奇故事圖集｣ 志工訓練收穫滿

2019-12-02 11:08

里長大小聲／北市葫蘆國小跨堤陸橋 許振禮盼成光雕新景點

2019-12-01 23:20

「凍蒜」聲聽到凍未條 屏東市公所用民謠尬聲

2019-12-02 16:56

台電綠島火力發電廠歷時7年整治 終改善地下水汙染

2019-12-01 19:42

陽明山山藥季開跑 士林官邸菊展周日落幕

2019-12-01 23:21

彰化青農談甘苦 最缺技術

2019-12-01 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top