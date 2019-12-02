新北推校園午餐3.0 這5校午餐能吃到7國新住民美食

2019-12-02 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／新北即時報導



新北市推出國際飲食教育扎根計畫，強調「新北校園午餐3.0」，國際禮儀教育扎根，設計《在餐桌上與世界交朋友：國際飲食食譜手冊》，未來將在新北吉慶國小、秀峰國小、重陽國小、雙峰國小、中港國小等5校，率先試辦午餐時間提供7國新住民特色飲食，讓孩子在餐桌上學習與擁抱多元文化。

新北市長侯友宜今天到頂埔國小出席發表記者會，7國新住民姊妹身著傳統服飾，端出各國代表性的傳統佳餚，包括越式咖哩雞肉、泰式打拋豬、緬甸炸蛋、柬埔寨吳哥窟鹹雞柳、馬來滷麵、印尼薑黃飯、菲律賓檸檬南瓜燴蛋，結合台灣在地食材，運用巧思碰撞出異國美食好滋味。

侯友宜表示，新北市校園午餐從過去傳統午餐，到注重食材來源2.0的4+1安心蔬菜，再到今天的校園午餐3.0國際飲食教育扎根，就是為友好新北市新住民朋友，未來在5所試辦學校中，小朋友可在營養午餐中品嘗東南亞美食，也可學習國際飲食文化，接下來也將陸續辦理校廚教學營、國際飲食教育教師培訓營。

新北市首創結合「提升學童用餐品質」與「多元文化與國際教育」，設計編製《在餐桌上與世界交朋友：國際飲食食譜手冊》，介紹東南亞7國，包括越南、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、印尼、菲律賓等飲食文化及35道料理食譜，將國民美食融入校園營養午餐，並作為多元文化的教材，學童能從中實踐國際教育。