望古車站拼布畫入選國際展 盼世界看見台灣

2019-12-02 19:06 觀天下 記者蕭皓文／雙溪報導



雙溪區藍媽媽拼布工作室吳秀枝，描繪平溪望古車站的作品再度入選2020美國AQS國際拼布展。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 多年研究用拼布作畫的雙溪區藍媽媽拼布工作室吳秀枝，以擅長的拼布技術組合色塊，呈現出雙溪荷花田、平溪十分瀑布等東北角美景拼布畫，最近描繪平溪望古車站的作品再度入選2020美國AQS國際拼布展，期望用手工拼布畫讓世界看見美麗的台灣。

來到雙溪區的藍媽媽拼布工作室，到處可見吳秀枝老師的拼布作品，從最基礎的拼布包包，到後來拜師學藝研究出來的拼布畫，一幅幅的嘗試都像親生的孩子，花費數個月的技術與精力才換來，原本對畫畫一竅不通的她，想到將照片美景用拼布色塊組合呈現，並積極參加國際性比賽，將台灣的美推銷到國外。

藍媽媽拼布教室老師吳秀枝表示，秉持著對家鄉的熱愛，雙溪的上林荷花田、牡丹溪，到跟朋友遊玩的十分老街、十分瀑布，去年製作的望古車站畫作更在上週榮獲國際拼布展入圍肯定，作品風光的背後，她把拼布畫當作藝術興趣，而在樂齡中心教導拼布班是主要的生計來源。

雙溪的樂齡中心位在雙溪國小校內，今(2)日學員們在工作室很有愛心地利用拼布練習，製作出杯套、小錢包作品，希望能用作義賣，讓偏鄉的雙溪國小學生們能有畢業旅行的基金，大家快樂地接觸拼布藝術，用作自我成長、預防失智，並回饋家鄉，讓傳統技藝傳承別有意義。