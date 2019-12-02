青年返鄉創業 水湳洞姊妹開店伴父母

2019-12-02 19:06 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



瑞芳水湳洞地區的何厝，也在兩位女兒的返鄉創業下，一家人團聚開起餐館，也帶來地方創生的契機。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳水湳洞地區年輕人通常到大城市發展，但自從點亮十三層活動開始，水湳洞觀光出現新曙光，在洞頂路的何厝，也在兩位女兒的返鄉創業下，一家人團聚開起餐館，用拿手家常料理服務旅客，也帶來地方創生的契機。

四物火鍋、清蒸石班魚，一家人研究起最近客人預定的年夜飯菜色，素的、葷的都難不倒何家人，才剛開幕一兩個月的人生49餐館，中西餐都有提供，座落在基隆山腳下，對望十三層遺址與廢煙道，開店的發想都要來自兩姊妹的返鄉創業。

姊姊何秀玉將嫁去屏東學習到的南部料理口味，與道地的子彈蓮霧分享給客人，呈現店家特色，而妹妹何秋玲則負責店內的裝潢與布置，原本的車庫現在作為小餐廳，大家吃飯派對非常開心，一家人也有獨門的水果製酒秘方，桑葚酒、梅酒都是老闆一家的特色招待。

人生49店長何逢有表示，人生這輩子都在水湳洞洞頂路101巷49號這裡度過，充滿回憶的地方，沒想到能由女兒們繼承，作為美麗的小餐館，不僅讓家裡熱鬧起來，家人們也更多團圓的機會，覺得既幸福又感恩。

濂洞里長陳美杏表示，在地青年返鄉打拼，不但能減少老父母對兒女的相思，土生土長的情懷更能讓地方帶來創意與活力，期望有更多地方青年能返鄉創業，讓家鄉活潑起來，帶動社區發展。