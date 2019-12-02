今天不煮飯 石門公所辦桌謝共餐志工

2019-12-02 19:03 觀天下 記者廖品涵／石門報導



石門區公所為向區內各據點共餐志工表示謝意，邀集區內所有共餐志工超過百位齊聚一堂，也宣告「今天不用煮飯」。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 石門區公所為向區內各據點共餐志工表示謝意，今(2)日邀集區內所有共餐志工超過百位齊聚一堂，也宣告「今天不用煮飯」，公所辦桌慰勞他們平日為長輩服務的辛勞，而志工們聽到不用煮飯負責吃就好，都直說很開心。

老梅社區發展協會理事長許潘碧霞指出，其實老梅社區與老梅里共餐的長輩相當多，特別為了減輕志工們的負擔，採取相當細部的分工，每位志工都有自己負責的位置，洗菜、切菜、站炸台都有不同的人，今天志工姐妹們來參加公所餐會聽到不用煮飯都好開心。

其中有不少據點都是理事長兼任共餐志工，為了長者共餐服務作二廚、打下手都有，今天公所邀請大家一起來，還告訴志工們今天角色轉換，志工當主角不用煮飯，大家都好開心，也很感謝公所有看見志工們平時在後場、廚房裡默默的付出，今天吃飽後，也為往後為長輩服務累積更多的能量，要繼續發揮好手藝煮料理給老人家享用。

石門區長林俊宏表示，特別選在歲末之際，邀請志工們來享用公所為他們準備的共餐，由共餐志工作主角，休息一天不煮飯，坐著享受公所準備的辦桌料理，也期待透過歲末一年一次的感恩餐會，各據點還可以經驗分享交流，讓這些共餐志工們好好放鬆，也為來日的共餐工作累積能量，要讓石門區各據點的共餐品質加分，菜色也更升級。