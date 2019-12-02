萬華擬設人文歷史區、開放民宿 民眾意見不一

2019-12-02 16:33 中央社 台北2日電



台北市長柯文哲推動包含艋舺在內的城市博物館，觀傳局擬在萬華區劃設人文或歷史風貌專區，並研擬開放民宿設置。不過，有人認為可讓觀光客體驗老城的美；有人則認為老屋不適宜設民宿。

觀傳局今天下午在萬華行政中心大禮堂舉辦第二次座談會，國民黨市議員郭昭巖、民進黨市議員吳沛憶皆出席，現場也有上百名在地區民參與，整個禮堂幾乎坐滿，發言踴躍。

柯文哲推動北投、大稻埕、城中、艋舺、城南等5處城市博物館，文化局指出，城市博物館用意在於打破圍牆，將城市視為一座大博物館，落實「台北人文生活場域」理念。

文化局指出，艋舺歷史悠久，擁有豐富的有形與無形文化資產，依文化部文化資產局公告，目前萬華區古蹟有17處、歷史建築有12處，極具歷史及觀光旅遊特色。

觀傳局擬在萬華區劃設人文或歷史風貌專區，並開放設置民宿，即自用或自有住宅結合當地人文街區與歷史風貌等活動，提供旅客城鄉家庭式住宿環境與文化生活的住宿場所。

郭昭巖認為，即使劃設人文或歷史風貌專區，也不是萬華區風華再現的萬靈丹，要求市府應做完整規劃。

吳沛憶指出，市府在五大城市博物館的預算中，艋舺僅400萬元，相較於城北的4700多萬元，相差超過10倍，甚至觀傳局對台北觀光活動補助中，艋舺是0件、0元，大稻埕卻有3件、120萬元。

她說，市府雖喊出「翻轉西區」口號，卻較重視大稻埕一帶，在萬華沒有計畫性預算，盼市府能更努力，尤其柯文哲不是嘴巴說說，要交出實際成績。

現場登記發言的民眾則正反意見皆有，有人認為萬華老街區的每棟建築物與人，都有自己的故事及存在價值，透過人文街區設立，能讓觀光客停下來、慢下來，體驗老城的美。

有民眾認為，萬華區加蚋、東園一帶街道狹窄、房屋老舊，許多古蹟也已年久失修，重建後也什麼亮點，加上附近飯店與旅社相當多，認為不宜劃設人文或歷史風貌專區。

另有民眾說，很多人對萬華區印象是流鶯眾多，認為市府首要是改變周遭環境，而非設置民宿；台北市旅館商業同業公會理事長韋建華則說，商業區與住宅區應有所區隔。