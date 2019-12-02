新北小農鮮鋪再增2處 無毒有機有保障

2019-12-02 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市土城區農會及五股區農會新成立的「農村社區小舖」及「農民直銷站」今同時開幕，除提供新鮮有機在地農產品，也販售各式加工品。新北市農業局表示，新北有許多小農鮮鋪，加上今日開幕的2處，總計有14處。

土城農會成立的「農村社區小舖」，主要由當地知名小農邱奕豪與廖博賢經營的「輝要無毒菜園」及「萬枝伯有機農場」提供販售農產品，除了新鮮蔬果，也有苦茶油等各式加工品。

土城區農會理事長林生喜表示，即日起至12月6日止，只要消費滿1000元，除了可享9折優惠外，還能獲得1份滿額禮，每人限領1份，限量300份。

而五股區農會所成立的「農民直銷站」，則由吳泓泰、莊崴森等當地青農提供，販售各式蔬果，以及由五股特產綠竹筍製成的醬筍、筍乾與筍茸等加工品。

五股區農會理事長吳錫卿表示，直銷站強調「從產地到餐桌零距離」的食農教育理念，盼讓民眾培養「吃當地，食當季」的飲食習慣，直銷站產品也均提供9折優惠。

目前在板橋、淡水、三重、蘆洲、樹林、三芝、金山及泰山等地區均有小農鮮鋪，再加上今日開幕的土城、五股2據點，共計有14處。農業局指出，小農鮮鋪為農業局所把關的品牌，藉由媒合通路及小農在實體店面上架販售，讓民眾吃得更安心。