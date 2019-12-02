艋舺觀光預算低 吳沛憶轟市府把萬華當次等公民

2019-12-02 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



北市觀傳局有意在萬華區劃設人文風貌歷史專區，研擬開放民宿申請設立，今下午在萬華區公所舉辦座談會，吸引上百人參與，不過座談會尚未開始，就充滿煙硝味，民進黨市議員吳沛憶當場砲轟北市府，無論是在觀光行銷，還是城市博物館預算部分，都不如其他行政區，痛批北市府難道是把萬華當作次等公民嗎，萬華是台北市第一老城，希望北市府可以更用點心。

吳沛憶表示，市長柯文哲多次表達要翻轉西區，但可惜的是，市府在萬華專案統籌，最早是社會局，接下來是文化局，但一個地方要振興，產業振興最重要，產業要振興，觀光傳播應該要在最前面。

但根據北市府五大城市博物館的預算，城北預算多達4700萬元，大稻埕也有3千萬元，但艋舺僅400萬元，距離第一名的城北，兩者預算超過10倍之多；若市觀傳局對於台北觀光活動補助，今年大稻埕補助3件、120萬元，今年艋舺觀光補助區卻是0件、0元。

吳沛憶表示，北市府很多計畫都是比較重視大稻埕，北市府雖然說翻轉西區，但卻是專注在西門町一帶，對於萬華都沒有計劃性預算，反倒是民間團體投入很多努力，這難道是市府對於萬華的羞辱嗎？我們是次等公民嗎？萬華是台北市第一老城，懇求觀傳局長可以更努力，柯市長還有3年任期，希望交出實際成績，不要只是嘴巴說說而已。

不過吳沛憶才剛說完，國民黨市議員郭昭巖卻當場發難，質疑吳沛憶可能「剛當選」，對於萬華不夠熟悉，包括萬華雙子星、廣一廣二站前停車場等，都是市府對於萬華區的建設，很多改變都不是一朝一夕，隨後還要吳沛憶「多做些功課」，很多規劃建置案你可能不是這麼熟悉，不要拿片面資料誤導大家。

郭昭巖隨後也說，柯市長任內，把萬華交由社會局主導，確實是不務正業，這不應該是社會局主導的業務，艋舺城博預算確實不夠多，應該要增加經費，統整其他局處，帶動地方發展。

對此，文化局表示，今年艋舺城市博物館預算400萬元，主要是在萬華舉辦的活動預算，但實際上除了文化局，還有市場處、區公所等都有在萬華，依照農曆節氣舉辦相關活動，且一直滾動修正，不斷增加。