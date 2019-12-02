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板橋溪崑及新埔公托中心成立 可收托1500名嬰幼兒

2019-12-02 13:10聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市板橋溪崑及新埔公共托育中心今開幕，這是新北第65、66家公托中心，也是新北市長侯友宜上任後新成立的第5、6家，預計年底前將新設4家，共計70家，讓新北收托量超過全國總數的一半；收托開放登記自即日起至12月11日下午5時止。

侯友宜說，過去當警察時忙著抓壞人，小孩都交給老婆照顧，以至於孩子怎麼長大都搞不清楚，因此現在努力成立公托及非營利幼兒園，盼能好好補償。

侯表示，新北不另興建物，而是利用閒置空間或公益回饋空間來推動幼托公共化政策，如教育局協調學校提供剩餘空間，如今已有28處國小空間打造新12年國教，可收托 約1400名嬰幼兒。

新啟用的板橋溪崑及新埔公共托育中心，是新北首度利用國中空餘教室來做公托中心，總計有30所國中、小共釋出180間教室和空間，總收托量可達約1500名嬰幼兒。

在溪崑公托中心，侯也扮演「育兒專家」並表示，愛小孩的方式有很多種，要常對孩子說好話，才能建立孩童安全感和自信心，更能增進親子關係，並邀請現場來賓一起對孩子說10句好話。

新北市社會局長張錦麗表示，板橋溪崑及板橋新埔公共托育中心預計各收托45名0-2歲嬰幼兒，自即日起至12月11日下午5時止開放登記，若登記超過收托名額，將於12月13日進行公開抽籤，若有疑問可到社會局官網、新北育兒資訊網或「友善公托、幸福新北」FB查詢。

新北市新北第65、66家的板橋溪崑及板橋新埔公共托育中心今同步舉行開幕典禮。記者...
新北市新北第65、66家的板橋溪崑及板橋新埔公共托育中心今同步舉行開幕典禮。記者胡瑞玲／攝影
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溪崑公托內各項專為0-2歲嬰幼兒打造的安全、優質成長環境。記者胡瑞玲／攝影
溪崑公托內各項專為0-2歲嬰幼兒打造的安全、優質成長環境。記者胡瑞玲／攝影
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侯友宜在溪崑公托中心扮演育兒專家並表示，要常對孩子說好話，才能建立孩童安全感和自...
侯友宜在溪崑公托中心扮演育兒專家並表示，要常對孩子說好話，才能建立孩童安全感和自信心。
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