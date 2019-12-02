影／柯文哲出席翡翠水庫原水管工程開挖進洞儀式

相關新聞
南門市場大樓改建開工 112年完工2019-12-01 23:25
雲林蔬果好滋味 新北新鮮買2019-12-01 23:24
里長大小聲／日和里民漸增 李福源天天跑公所2019-12-01 23:23
北市拆違建收費 新北有望跟進2019-12-01 23:22
里長大小聲／北市葫蘆國小跨堤陸橋 許振禮盼成光雕新景點2019-12-01 23:20
姑代母職3年 獲家扶表揚2019-12-01 23:19
針對銀髮 鹿角溪公園3期啟用2019-12-01 23:18
江永昌造勢晚會大喊保台灣 議員盼鄉親下架吳斯懷2019-12-01 22:36
藍不分區挨批 侯友宜：尊重黨部好壞是另一回事2019-12-01 17:37
籲繼續給蔡英文4年 陳建仁：她已給台灣正確美好道路2019-12-01 15:48
阿公阿嬤緊來運動 鹿角溪公園三期今啟用2019-12-01 12:44
濟安宮「五朝清醮」嘉年華 白沙屯三媽也一同遶境2019-12-01 12:15
新北月初辦雲林周農特產展售 月底和台中宜蘭合作2019-12-01 12:11
北市安裝微電腦瓦斯表抽獎 1330名幸運兒得獎2019-12-01 10:10
林口人超期待 林口國民運動中心12月3日免費試營運2019-12-01 07:52
熱門文章
台南民族路「多那之」熄燈 曝光讓人咋舌當地高租金2019-12-01 14:24
影／柯文哲逛草鞋墩夜市展現恐怖人氣 吃相嚇傻南投人2019-12-01 20:53
苗栗縣區間測速首日上路 台61線半天取締27件2019-12-01 13:17
大武山下能量充足 屏東185線出現「竹飛碟」2019-12-01 16:57
搶救百年「櫻后」 阿里山賓館求名醫治療2019-12-01 17:14
想跑船卻當醫生最難忘基隆鐵道巷 他寫下思念拿到首獎2019-12-01 16:10
桃園202公車新路線 體育大學至工四、林口試辦3個月2019-12-01 17:54
西螺廣福宮改選驚傳暴力紛爭？廟方：全是不實指控2019-12-01 15:14
台東火車票難買 劉櫂豪、張志明唇槍舌劍2019-12-01 17:53
213新公車路線 桃園火車站往返林口長庚、捷運站40分鐘2019-12-01 15:52
這絕不是選舉造勢大會 美麗毛巾地景感動3千人2019-12-01 22:06
鰻苗飆高價每尾140元「有價無量」一晚只撈到2尾2019-12-01 22:00
中平商圈5層樓高聖誕樹、星月大道 為弱勢點亮寒冬蠟燭2019-12-01 22:51
中彰投台74線國一連兩年沒預算？ 市議員：中央動土騙票2019-12-01 16:04
拆除違建要收費了 基隆美麗城市環境改造4法通過2法2019-12-01 12:32
濟安宮「五朝清醮」嘉年華 白沙屯三媽也一同遶境2019-12-01 12:15
柯文哲拉政黨票在鹿港當人形立牌 拍照來者不拒2019-12-01 17:56
嘉130鄉道又窄又陡 遊覽車行駛險象環生2019-12-01 14:12
阿里山櫻后染病 化身戲偶求醫2019-12-01 23:53
藍不分區挨批 侯友宜：尊重黨部好壞是另一回事2019-12-01 17:37
高屏大橋機車道2日起封閉拓寬 8.5萬機車族請小心2019-12-01 15:51
影／台南林百貨88周年大遊行 重現1930年第一場電影遊行2019-12-01 16:09
賴清德到高雄為劉世芳站台 都沒有口誤2019-12-01 23:58
中火「火力全開」？ 藍營中部3首長首合體齊嗆中火2019-12-01 21:25
陳吉仲為陳明文站台 宣布將設茶葉研究所2019-12-01 16:32
瓊林社區搞文創 「進士」系列商品超吸睛2019-12-01 17:49
首度跨進溪北 台南T-Bike新營將添4處租賃點2019-12-01 16:06
里長大小聲／日和里民漸增 李福源天天跑公所2019-12-01 23:23
台中大坑、新田多條步道整修完畢 市府辦淨山2019-12-01 23:06
高屏大橋機車道 今封閉拓寬2019-12-01 23:51
從衝突到合作 六龜十八羅漢山自然人文協會成軍2019-12-01 19:54
屏東勝利國小辦健走 600人走過眷村2019-12-01 13:50
力推跨境電商 金門邀專家學者研商開講2019-12-01 13:19
內湖5期違規住宅 70餘戶改為商業稅率2019-12-01 23:37
違建不只有拆除廢棄一途 高雄輔導賺綠金2019-12-02 10:06
高市超商咖啡速食店騎樓禁菸12月1日開罰 首日取締5件2019-12-01 16:05
劉世芳笑談三輪車跑得快 黃昭順：同走六合路四年級生2019-12-01 22:38
嘉義市餐飲奧斯卡 195家業者獲優良2019-12-01 15:15
籲繼續給蔡英文4年 陳建仁：她已給台灣正確美好道路2019-12-01 15:48
鄭文燦化身「阿燦哥哥」 唱跳助攻鄭朝方2019-12-01 17:04
留言