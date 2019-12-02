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影／柯文哲出席翡翠水庫原水管工程開挖進洞儀式

2019-12-02 11:24攝影中心 記者季相儒／新北即時報導

台北市長柯文哲今天上午出席翡翠水庫原水管工程開挖進洞儀式，柯文哲表示這個工程是為了當強降雨或是颱風時南勢溪水濁度上升，要從水土保持良好的翡翠水庫直接引水到淨水廠。

翡翠水庫原水管工程今天正式開挖進洞。記者季相儒／攝影
翡翠水庫原水管工程今天正式開挖進洞。記者季相儒／攝影
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台北市長柯文哲（右四）今天上午出席翡翠水庫原水管工程開挖進洞儀式。記者季相儒／攝...
台北市長柯文哲（右四）今天上午出席翡翠水庫原水管工程開挖進洞儀式。記者季相儒／攝影
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