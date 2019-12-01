北市拆違建收費 新北有望跟進

新北市永和區文化路某民宅因占用道路用地搭建違建，拆除大隊今年5月強制拆除。 圖／新北市工務局提供 分享 facebook

各縣市違建拆不完，部分違建人乾脆「擺爛」，等政府強制拆除，拆除費用卻全民埋單，台北市3年前實施新制，開始向違建戶收取強拆費用，1年約可收取拆除費約70萬元，新北市府也想跟進，但相關自治條例送到議會5次，都未被列入優先審查條例，直到最近終於闖關成功通過一讀，目前等待召開審查會。

台北市長柯文哲曾經痛斥「違建是國恥」，但根據北市府統計，台北市待拆的違建仍逾3萬件，包含強制拆除、自行拆除，每月拆除能量約500多件。

為了避免違建戶投機取巧，乾脆「擺爛」等著政府強拆，台北市於2016年修法，若經北市府進場拆除的違建，將以違建構造類別和拆除面積為計算基礎，向違建戶收取拆除的費用。

台北市建管處指出，目前平均每年執行強拆約1275件、疏導自拆約2630件，若以30平方公尺違建基地計算，加強磚造收費為2萬7000元、C型鋼收費為1萬500元，換算下來，每年收取的強制拆除費約70萬元。

儘管北市府出招制衡，卻曾發生強拆大隊人馬已兵臨城下，違建人卻又表達自拆意願，這類自拆案件無法收費，但拆除廠商已出動人員、機具，導致北市府仍要付費給廠商。

另外還有些違建找不到違建人，北市府經公告執行強拆後，也收不到強拆費用；針對類似「收費漏洞」，台北市建管處表示，現階段仍以疏導違建人自拆為主。

新北市工務局每年約編列800萬元經費拆除違建，最高1年可拆1萬件違建，為求公平正義，已連續5年都把違章建築強制拆除收費自治條例送到議會，但都未被列為優先審查條例，一直沒下文。

新北市今年第6度闖關，最近終於成功通過議會一讀，目前等待召開審查會。