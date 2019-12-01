親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

北市拆違建收費 新北有望跟進

2019-12-01 23:22聯合報 記者胡瑞玲張世杰／連線報導

新北市永和區文化路某民宅因占用道路用地搭建違建，拆除大隊今年5月強制拆除。 圖／...
新北市永和區文化路某民宅因占用道路用地搭建違建，拆除大隊今年5月強制拆除。 圖／新北市工務局提供
分享

各縣市違建拆不完，部分違建人乾脆「擺爛」，等政府強制拆除，拆除費用卻全民埋單，台北市3年前實施新制，開始向違建戶收取強拆費用，1年約可收取拆除費約70萬元，新北市府也想跟進，但相關自治條例送到議會5次，都未被列入優先審查條例，直到最近終於闖關成功通過一讀，目前等待召開審查會。

台北市長柯文哲曾經痛斥「違建是國恥」，但根據北市府統計，台北市待拆的違建仍逾3萬件，包含強制拆除、自行拆除，每月拆除能量約500多件。

為了避免違建戶投機取巧，乾脆「擺爛」等著政府強拆，台北市於2016年修法，若經北市府進場拆除的違建，將以違建構造類別和拆除面積為計算基礎，向違建戶收取拆除的費用。

台北市建管處指出，目前平均每年執行強拆約1275件、疏導自拆約2630件，若以30平方公尺違建基地計算，加強磚造收費為2萬7000元、C型鋼收費為1萬500元，換算下來，每年收取的強制拆除費約70萬元。

儘管北市府出招制衡，卻曾發生強拆大隊人馬已兵臨城下，違建人卻又表達自拆意願，這類自拆案件無法收費，但拆除廠商已出動人員、機具，導致北市府仍要付費給廠商。

另外還有些違建找不到違建人，北市府經公告執行強拆後，也收不到強拆費用；針對類似「收費漏洞」，台北市建管處表示，現階段仍以疏導違建人自拆為主。

新北市工務局每年約編列800萬元經費拆除違建，最高1年可拆1萬件違建，為求公平正義，已連續5年都把違章建築強制拆除收費自治條例送到議會，但都未被列為優先審查條例，一直沒下文。

新北市今年第6度闖關，最近終於成功通過議會一讀，目前等待召開審查會。

違建經痛

相關新聞

內湖5期違規住宅 70餘戶改為商業稅率

2019-12-01 23:37

南門市場大樓改建開工 112年完工

2019-12-01 23:25

雲林蔬果好滋味 新北新鮮買

2019-12-01 23:24

里長大小聲／日和里民漸增 李福源天天跑公所

2019-12-01 23:23

里長大小聲／北市葫蘆國小跨堤陸橋 許振禮盼成光雕新景點

2019-12-01 23:20

姑代母職3年 獲家扶表揚

2019-12-01 23:19

針對銀髮 鹿角溪公園3期啟用

2019-12-01 23:18

江永昌造勢晚會大喊保台灣 議員盼鄉親下架吳斯懷

2019-12-01 22:36

藍不分區挨批 侯友宜：尊重黨部好壞是另一回事

2019-12-01 17:37

籲繼續給蔡英文4年 陳建仁：她已給台灣正確美好道路

2019-12-01 15:48

阿公阿嬤緊來運動 鹿角溪公園三期今啟用

2019-12-01 12:44

濟安宮「五朝清醮」嘉年華 白沙屯三媽也一同遶境

2019-12-01 12:15

新北月初辦雲林周農特產展售 月底和台中宜蘭合作

2019-12-01 12:11

北市安裝微電腦瓦斯表抽獎 1330名幸運兒得獎

2019-12-01 10:10

林口人超期待 林口國民運動中心12月3日免費試營運

2019-12-01 07:52

校園販賣機 賣280元魔術方塊惹議

2019-12-01 00:08

美食新天地／清湯瓜仔肉 米其林推薦小吃

2019-11-30 23:46

美食新天地／胡媽媽麵食館 紅糟排骨必點

2019-11-30 23:35

石碇新永定橋通車 舊橋開拆

2019-11-30 23:25

新北第14座／林口運動中心啟用 免費體驗至13日

2019-11-30 23:23

黃信介紀念廣場延宕 柯文哲：文化部不給過

2019-11-30 23:10

法鼓山大悲心水陸法會 近萬名信眾獻祝願德圓滿

2019-11-30 22:02
看更多

熱門文章

影／小心荷包失血 西濱通霄北上路段今起區間測速執法

2019-12-01 08:21

台南民族路「多那之」熄燈 曝光讓人咋舌當地高租金

2019-12-01 14:24

大風吹很可怕？有錢賺又養生 當地人愛死它了

2019-12-01 08:00

影／柯文哲逛草鞋墩夜市展現恐怖人氣 吃相嚇傻南投人

2019-12-01 20:53

深秋限定美景落羽松 北台灣宜蘭明池先登場

2019-12-01 07:52

林口人超期待 林口國民運動中心12月3日免費試營運

2019-12-01 07:52

苗栗縣區間測速首日上路 台61線半天取締27件

2019-12-01 13:17

西螺廣福宮改選驚傳暴力紛爭？廟方：全是不實指控

2019-12-01 15:14

想跑船卻當醫生最難忘基隆鐵道巷 他寫下思念拿到首獎

2019-12-01 16:10

搶救百年「櫻后」 阿里山賓館求名醫治療

2019-12-01 17:14

大武山下能量充足 屏東185線出現「竹飛碟」

2019-12-01 16:57

苗栗疫苗庫溫控拉警報 他們24小時守護3千萬元疫苗安全

2019-12-01 09:12

台東火車票難買 劉櫂豪、張志明唇槍舌劍

2019-12-01 17:53

213新公車路線 桃園火車站往返林口長庚、捷運站40分鐘

2019-12-01 15:52

中油油罐車漏油汙染出海口 桃環保局：開單告發

2019-12-01 11:31

中彰投台74線國一連兩年沒預算？ 市議員：中央動土騙票

2019-12-01 16:04

濟安宮「五朝清醮」嘉年華 白沙屯三媽也一同遶境

2019-12-01 12:15

這絕不是選舉造勢大會 美麗毛巾地景感動3千人

2019-12-01 22:06

拆除違建要收費了 基隆美麗城市環境改造4法通過2法

2019-12-01 12:32

桃園202公車新路線 體育大學至工四、林口試辦3個月

2019-12-01 17:54

藍不分區挨批 侯友宜：尊重黨部好壞是另一回事

2019-12-01 17:37

鰻苗飆高價每尾140元「有價無量」一晚只撈到2尾

2019-12-01 22:00

柯文哲拉政黨票在鹿港當人形立牌 拍照來者不拒

2019-12-01 17:56

嘉130鄉道又窄又陡 遊覽車行駛險象環生

2019-12-01 14:12

高屏大橋機車道2日起封閉拓寬 8.5萬機車族請小心

2019-12-01 15:51

陳吉仲為陳明文站台 宣布將設茶葉研究所

2019-12-01 16:32

瓊林社區搞文創 「進士」系列商品超吸睛

2019-12-01 17:49

首度跨進溪北 台南T-Bike新營將添4處租賃點

2019-12-01 16:06

中火「火力全開」？ 藍營中部3首長首合體齊嗆中火

2019-12-01 21:25

影／台南林百貨88周年大遊行 重現1930年第一場電影遊行

2019-12-01 16:09

中平商圈5層樓高聖誕樹、星月大道 為弱勢點亮寒冬蠟燭

2019-12-01 22:51

屏東勝利國小辦健走 600人走過眷村

2019-12-01 13:50

力推跨境電商 金門邀專家學者研商開講

2019-12-01 13:19

高市超商咖啡速食店騎樓禁菸12月1日開罰 首日取締5件

2019-12-01 16:05

賴清德到高雄為劉世芳站台 都沒有口誤

2019-12-01 23:58

鄭文燦化身「阿燦哥哥」 唱跳助攻鄭朝方

2019-12-01 17:04

彰化青農談甘苦 技術人力資金都是問題

2019-12-01 16:55

籲繼續給蔡英文4年 陳建仁：她已給台灣正確美好道路

2019-12-01 15:48

「是在哈囉」鄭宏輝推Line貼圖 跟上年輕人語言

2019-12-01 16:39

不再含淚投票 時力議員曾玟學林穎孟為高鈺婷拜票

2019-12-01 17:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top